Un nuevo año lleno de estrenos: estos son los videojuegos GRATIS que tendrá PlayStation en enero de 2026

El año nuevo ha comenzado, y PlayStation se prepara para poner de cabeza la industria del ‘gaming’ como de costumbre. Esta franquicia cuenta con una popularidad notable, y así lo ha mantenido a lo largo del tiempo.

Actualmente los ‘gamers’ están enfocados en el comienzo del nuevo año, y lo que esto trae para la industria de los videojuegos. De hecho, como ya es costumbre, este inicio de 2026 contará con el estreno de varios títulos gratis para PlayStation.

Más noticias: Ya está disponible el resumen de PlayStation Wrap-Up 2025: Así puede verlo completo

Para que no se lo pierda y disfrute de estos estrenos, aquí les contamos todos los videojuegos gratis que ofrecerá PlayStation para sus fanáticos en este nuevo mes.

Videojuegos GRATIS de PlayStation para enero de 2026

El 2025 estuvo lleno de grandes estrenos para PlayStation y el mundo del ‘gaming’. Varios videojuegos llegaron a esta consola, y pusieron a vibrar a cada uno de sus fanáticos alrededor del planeta.

Miles de fanáticos pudieron disfrutar de la emoción de esta industria y sus títulos, a partir de lanzamientos auténticamente brillantes.

Sony, como de costumbre, ha lanzado varios videojuegos gratuitos mes a mes, los cuales pueden ser disfrutados a través de PlayStation Plus.

Esta suscripción brinda grandes beneficios a los amantes del ‘gaming’, sobre todo en modalidades de juegos en línea, pero, también con la posibilidad de acceder a videojuegos con descuento, o incluso de manera gratuita.

Más noticias: PS Plus ya no tendrá estos juegos gratuitos mensuales a partir de enero 2026: Muchos serán afectados

El comienzo de 2026 permitirá volver a disfrutar de estos beneficios, e incluso, Sony ya reveló los videojuegos gratuitos a los que podrá acceder desde enero. Estos son:

Need for Speed Unbound

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

Cabe recordar que, en el mes de diciembre los estrenos llevados a cabo fueron los siguientes:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

Dichos títulos aun podrán ser canjeados durante estos primeros días de enero, en conjunto con los nuevos videojuegos de este mes de enero.

Cabe recordar que, para acceder a estos títulos, debe contar con una suscripción a PlayStation Plus, al menos en su ‘tier’ básico.

Una vez cuente con ella, deberá dirigirse a la tienda de PlayStation Plus, donde encontrará el apartado de juegos mensuales para guardar en su biblioteca.