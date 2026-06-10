Kylian Mbappé abandona la concentración de Francia a horas del Mundial 2026: este es el polémico motivo

Kylian Mbappé ha estado durante el centro de las críticas en las últimas horas del Mundial de 2026. Esta competencia prepara su gran inicio en muy pocos momentos, con lo que será su partido inaugural el próximo 11 de junio.

Grandes selecciones se preparan para estar al tope de sus condiciones, aunque, Francia, uno de los favoritos, atravesaría un momento de gran polémica este miércoles.

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Kylian Mbappé, su gran figura se ausentó de la concentración a muy poco del inicio de este torneo, y detrás de esto hubo un motivo lleno de polémica.

Mbappé abandona la concentración de Francia

Para nadie es un secreto que, Francia es una de las grandes favoritas para el Mundial de 2026. Este equipo busca repetir su gran conquista de 2018, aunque, ‘Les Blues’ atraviesan una pequeña tormenta antes de su participación.

Kylian Mbappé ha estado bajo duras críticas durante todo el 2026, sobre todo por su nivel con el Real Madrid. De hecho, este bajón también ha sido notable con la selección francesa.

No obstante, todo ha aumentado luego de que el delantero abandonara la concentración de Francia hace pocas horas. Según reveló el medio Mundo Deportivo, Mbappé decidió viajar a Madrid a poco del inicio del torneo.

Después de su victoria ante Irlanda del Norte, Francia habría autorizado al delantero a viajar a su ciudad de residencia por motivos personales. No obstante, esto generó gran polémica luego de que se divulgaran fotografías del delantero junto a su pareja, Estér Expósito.

Claramente, esto no ha gustado a los fanáticos del equipo francés, quienes esperan que el delantero se encuentre centrado para este torneo.

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De hecho, parte de este molestar también se ha transmitido a Michael Olise, quien viajó a Munich. Aun así, el nivel del atacante del Bayern ha sido bastante alto, por lo que han sido menos recurrentes las críticas.

Lo cierto es que esta tormenta dice presente en la preparación de Francia, aunque el equipo confía en llevar una alegría a todos sus fanáticos.

¿Cuándo debuta Francia?

Ante esta situación, cabe recordar que Francia debutará el 16 de junio, cuando se mida al combinado de Senegal en el New Jersey Stadium de East Rutherford. Del mismo modo, les rememoramos que el equipo francés completa su grupo con Irak y Noruega como parte de la zona I.