James Rodríguez sigue a la espera de definir su futuro en el fútbol. El volante colombiano se encuentra actualmente como agente libre, luego de finalizar su vínculo con el León de México a finales de 2025. Su paso por el club mexicano no cumplió con las expectativas generadas en su llegada y terminó con una salida anticipada tras una temporada en la que no se lograron los objetivos.

A pesar de no tener equipo, el ‘10’ de la Selección Colombia no se ha alejado del fútbol. Con la mira puesta en el Mundial de 2026 y en mantenerse competitivo, James ha continuado entrenando de manera personal.

A través de redes sociales, el 10 de la Selección Colombia ha publicado diversas fotos y videos en los que se le ha visto realizando trabajos físicos, ejercicios con balón y prácticas de pelota quieta, una señal clara de su intención de seguir activo al más alto nivel.

Este compromiso no ha pasado desapercibido en el mercado. Aunque su nombre ha sido relacionado con varios equipos de distintos países, en las últimas semanas ha tomado fuerza la opción de continuar su carrera en Estados Unidos, donde un club de la MLS estaría muy cerca de cerrar su contratación.

James Rodríguez llegaría a la MLS

El equipo que aparece mejor posicionado para fichar a James Rodríguez es Austin FC. Desde Estados Unidos y Colombia se señala que el club texano ya habría presentado una oferta formal y que las conversaciones estarían avanzadas. El interés sería serio y apuntaría a convertir al colombiano en una de las figuras principales del equipo.

La posible llegada de James a la MLS se daría bajo la figura de “Jugador Franquicia”, con un contrato importante desde lo económico y con condiciones pensadas para facilitar su adaptación.

Aunque también existirían sondeos desde ligas como la argentina, la mexicana e incluso el fútbol colombiano, todo indica que Austin FC es, por ahora, el destino más cercano para el volante cucuteño.

Mientras define su futuro, James continúa preparándose, consciente de que el tiempo corre y de que mantenerse en forma será clave para seguir siendo una opción en la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo de 2026.