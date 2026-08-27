Champions League 2026/27: Así quedaron los cruces, ¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona?

La Champions League volvió a presentar una gran cantidad de emociones este 28 de agosto. Luego de que culminara la edición anterior con un gran bicampeonato por parte del Paris Saint-Germain, la emoción de los fanáticos por una nueva temporada es total.

Grandes equipos de Europa se preparan con el objetivo de demostrar su potencial en la cancha, y poder arrebatar el gran trofeo al equipo parisino que ha arrasado en las últimas 2 campañas.

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Esta nueva edición ya ha empezado a prepararse. De hecho este 27 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la primera fase con partidos totalmente imperdibles. Aquí les tenemos cuales fueron los resultados.

Así quedó el sorteo de la Champions League

La máxima competencia del fútbol en Europa, la Champions League, está de vuelta en esta temporada de 2026-2027. Varios equipos se han reforzado con la ambición de dar el gran salto en este torneo del balompié del viejo continente.

Muchos confian en empezar a pisar fuere desde el inicio, y de hecho, ya se conoce el comienzo para los equipos que formarán parte de la primera fase.

Cabe recordar que este torneo ahora cuenta con un fase de liguilla, donde cada equipo disputa un total de 8 encuentros, para así puntuar y clasificar a partir de una tabla entre todos los clubes.

Este primer sorteo dejó una cantidad enorme de ‘partidazos’ que se presentarán en la fase de liguilla. Choques como Barcelona vs PSG, Arsenal vs Real Madrid o Liverpool vs Atlético fueron condimento especial de un sorteo lleno de emociones.

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Luego del sorteo completo, el calendario para cada uno de los equipos de los 4 bombos es el siguiente:

¡¡ÚLTIMA HORA!! ¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL!! Así quedó el sorteo de la Fase de la Liga de la Champions League 2026/27. Los 36 equipos participantes YA saben cuáles serán sus 8 rivales en la primera etapa del torneo. Será mágico. Será épico. SERÁ LEGENDARIO. pic.twitter.com/cwlabQeWMx — Invictos (@InvictosSomos) August 27, 2026

Indudablemente las emociones se vivirán por todo lo alto, por lo que la expectativa por esta competencia es total en todo el mundo del fútbol europeo.

¿Cuándo empieza la Champions League?

En caso de que usted sea uno de los grandes amantes del fútbol de Europa y quiera seguir al detalle los próximos partidos de la Champions League, les contamos que este torneo iniciará el próximo 8 de septiembre, aunque el calendario para cada uno de los equipos se revelará en los días siguientes.

En este día grandes equipos debutarán para buscar llevarse los 3 primeros puntos de un torneo que estará imperdible.