PSG y Arsenal disputaron una final histórica de Champions League en Budapest

La UEFA Champions League 2026 llegó a su punto más alto con la final entre PSG y Arsenal, un partido que reunió a dos de los equipos más destacados del fútbol europeo. El encuentro se disputó en la Puskás Aréna de Budapest y concentró la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, que siguieron de cerca la definición del torneo de clubes más importante del contiente.

La expectativa por el compromiso creció desde los días previos debido al presente de ambos equipos y a la posibilidad de escribir una nueva página en la historia de la competición.

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Budapest recibió la gran final europea

La edición 2026 de la Champions League tuvo como sede la Puskás Aréna de Budapest, escenario elegido por la UEFA para albergar el partido definitivo del campeonato.

El estadio recibió a miles de aficionados que viajaron desde distintos países para acompañar a PSG y Arsenal en una de las noche más importantes de la temporada europea.

La ciudad húngara se convirtió en el centro de atención del fútbol internacional durante la jornada de la final.

PSG buscaba seguir haciendo historia

El conjunto parisino llegó al compromiso con la intención de seguir ampliando su protagonismo en el fútbol europeo. Dirigido por Luis Enrique, el equipo afrontó la final con una plantilla que incluyó nombre como Achraf Hakimi, Marquinhos, Vitinha y Dembélé.

Además, el club francés buscaba mantenerse en la élite continental tras volver a instalarse en una nueva definición del titulo.

Arsenal quería conquistar Europa por primera vez

La final represntó una oportunidad para alcanzar el trofeo más importante del fútbol de clubes europeo. El equipo dirigido por Mikel Arteta llegó al partido con jugadores como Bukayo, Declan Rice, Kai Havertz y Saliba.

La expectativa alrededor del club ingles también estuvo marcada por la posibilidad de conseguir una conquista histórica dentro de la Champions League.

¿Quién ganó la Champions 2026?

El PSG se consagró campéon de la UEFA Champions tras vencer al Arsenal en la tanda de penales. El partido terminó empatado 1-1 luego de que los 90 minutos del encuentro, mientras que el PSG igualo el compromiso gracias a un penal en la segunda mitad.

Ousmane Dembélé anotó el gol para el PSG durante el tiempo reglamentario desde los doce pasos. Posteriormente, el partido se definió en penales donde el PSG se coronó campeón, siendo Lucas Beraldo el encargado de patear el penal definitivo de la gloria.

El equipo volvió a levantar el trofeo europeo en Budapest después de una final que se resolvió tras 120 minutos de partido.