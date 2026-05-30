Así fue la actuación de The Killers en la final de la Champions League 2026: ¿Qué canciones cantaron?

La final de la UEFA Champions League 2026 no solo reunió a Paris Saint Germain y Arsenal en la búsqueda del título europeo. Antes del inicio del encuentro, los asistentes a la Puskás Aréna de Budapest disfrutaron de la presentación de The Killers, agrupación que encabezó el espectáculo previo al compromiso.

La banda liderada por Brandon Flowers apareció minutos antes del silbatazo inicial y ofreció una actuación que acompaño la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del año. El show hizo parte de la programación preparada para la final y estuvo marcado por algunos de los mayores éxitos del grupo estadounidense.

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La banda abrió la fiesta de la Champions

La agrupación fue la encargada de encender el ambiente en el estadio antes del inicio del partido entre PSG y Arsenal. Su presentación se desarrolló en el escenario instalado dentro de la Puskás Arena, mientras miles de aficionados esperaban el comienzo de la final.

La participación de la banda había generado expectativa desde que la UEFA confirmó su presencia meses atrás. Con la salida de los músicos al escenario comenzó oficialmente el espectáculo previo al encuentro que definirá el campeón de Europa.

Brandon Flowers conectó con los aficionados

Durante la presentación, Brandon Flowers lideró un show que puso a cantar a buena parte del público presente en el estadio. La actuación se llevó a cabo mientras aumentaba la expectativa por el inicio del compromiso.

El ambiente generado por la banda acompaño la salida de los jugadores al terreno de juego y sirvió como antesala para el encuentro entre los dos finalistas.

Estas fueron las canciones que interpretó la banda

The Killers aprovechó su participación en la final de la Champions League para interpretar algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

El reportorio estuvo compuesto por:

When You Were Young

Human

All These Things Ive Done

Mr Brightside

Estas canciones hicieron parte de una presentación breve que acompaño los momentos previos al inicio de la final europea.

La actuación de The Killers hizo parte de la ceremonia previa organizada para la final de la Champions League 2026 y reunió a aficionados de distintas partes de mundo que siguieron el espectáculo desde el estadio y las transmisiones del evento.

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