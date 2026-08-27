Él es el famoso cantante bogotano que se inventó Rock a Parque en 1995: Sigue activo en la música

Mucho antes de convertirse en uno de los festivales musicales más reconocidos de Colombia y Latinoamérica, Rock al Parque nació como una iniciativa que buscaba acercar el rock a los jóvenes de Bogotá. Detrás de aquella primera edición estuvo el cantante Mario Duarte, una de las figuras más conocidas de la escena alternativa nacional y vocalista de La Derecha.

En 1995, Duarte se unió al promotor Julio Correal y a la gestora cultural Bertha Quintero para darle forma a una propuesta que terminó convirtiéndose en un evento de gran convocatoria. La apuesta consistía en crear un espacio donde las agrupaciones locales pudieran presentarse y los jóvenes tuvieran un papel central.

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Mario Duarte y el nacimiento de Rock al Parque

La convocatoria tuvo una respuesta que superó las expectativas iniciales. Más de 120 agrupaciones provenientes de distintos sectores de Bogotá atendieron el llamado para participar en el proyecto.

La primera edición se desarrolló entre el 26 y el 29 de mayo de 1995 y llevó la música a cuatro escenarios: el Estadio Olaya Herrera, la Media Torta, el Parque Simón Bolívar y la Plaza de Toros La Santa María.

El cartel reunió a 43 bandas nacionales, entre ellas Aterciopelados, Morfonia, 1280 Almas, Catedral y La Derecha, agrupación liderada por Duarte. El festival también contó con participación internacional gracias a Fobia, de México, y Seguridad Social, de España.

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Más de 80.000 personas asistieron al primer festival

La respuesta del público convirtió aquella primera experiencia en un acontecimiento importante para la música bogotana. Más de 80.000 personas acudieron a los diferentes escenarios durante los cuatro días de programación.

En aquella edición inaugural existió una particularidad que no volvió a repetirse: el ingreso a la Plaza de Toros La Santa María tuvo costo, mientras que posteriormente el festival consolidaría su carácter gratuito.

La iniciativa de Mario Duarte, Julio Correal y Bertha Quintero encontró así una forma de reunir a músicos nacionales, artistas internacionales y seguidores del género en diferentes puntos de la capital.

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Mario Duarte continúa vinculado a la música

Duarte no quedó únicamente ligado a la creación de Rock al Parque. Su trayectoria continuó principalmente a través de La Derecha, banda que se convirtió en una referencia del rock colombiano.

De esta manera, el músico bogotano mantiene vigente su vínculo con la escena musical, mientras aquella idea que ayudó a impulsar en 1995 permanece como uno de los capítulos más importantes de la historia de los festivales de rock en Colombia.

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