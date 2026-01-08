Casi nada: ventilaron las supuestas exigencias de James Rodríguez para jugar en León FC

James Rodríguez se volvió tendencia en las últimas horas, y no precisamente por su profesión como futbolista, sino por las impresionantes exigencias que al parecer pidió para jugar en León FC. El 10 de la Selección Colombia, según se menciona en la lista, habría pedido algo de exclusividad dentro del equipo, dejando a más de uno sorprendido con sus peticiones.

Todo esto se dio a conocer luego de que el jugador finalizara oficialmente su contrato con el club mexicano, presuntamente debido a su bajo rendimiento. Ahora, James está enfocado en su preparación para el Mundial de 2026, que sería su última participación en el evento futbolístico más importante.

Las supuestas exigencias de James Rodríguez para jugar en León FC

Para muchos jugadores, el pasar a otro club y país implica un cambio radical en sus vidas, motivo por el que hacen algunas peticiones a los directivos. Según se mencionó en una lista que se hizo popular en redes sociales, James Rodríguez habría hecho varias exigencias al Club León para aceptar jugar en la Liga mexicana.

Entre las peticiones que aparentemente realizó, se incluyen exigencias personales que también abarcaban a su familia, con el fin de contar con protección. Según trascendió, solicitó un equipo de seguridad privada disponible las 24 horas del día, tanto para él como para sus familiares. Además, pidió un vehículo blindado con chofer exclusivo para todos sus desplazamientos dentro del país.

James también habría solicitado vivir en una mansión de lujo con alberca, gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales. El 10 de la Selección pidió un preparador físico y un fisioterapeuta propio, pagados por el club, al igual que viajar en vuelos privados cuando fueran trayectos largos o para concentraciones especiales.

Además, habría solicitado un especio completamente privado dentro de las instalaciones del club para su descanso y recuperación de los juegos. Al igual que un sueldo adelantado por varios meses como garantía de estabilidad y asegurarse en el Club León durante el 2025.

Como un tema mpás personal, James Rodríguez aparentemente solicitó un chef personal especializado en dieta colombiana y europea, que estuviera a su disposición todos los días.

Aunque se desconce si estas exigencias son reales o no, ya generan todo tipo de comentarios y debate en redes sociales. Para algunos internautas es demasiado en comparación a su estado actual en el deporte. Sin embargo, otros tienen en cuenta su trayectoria en equipor como Real Madrid, Everton, Porto y más.