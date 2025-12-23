Neymar tuvo que ser operado de urgencia en su rodilla izquierda ¿Se perderá el Mundial 2026?

Neymar es uno de los jugadores de fútbol más populares de Brasil, por lo que a lo largo de su carrera siempre se ha destacado por todo lo que hizo en equipos como el Barcelona, en donde brilló en varios de los encuentros. De la misma manera en la selección brasileña, en donde logró marcar varios goles en encuentros que fueron cruciales para el club.

En las últimas horas, se dio a conocer que Neymar, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la artroscopia del menisco de la rodilla izquierda. Por lo que sé, se encuentran en el centro hospitalario a la espera de ser dados de alta.

¿Neymar no va a estar en el Mundial de la FIFA 2026?

El crack de Brasil dio a conocer en las últimas horas una fotografía suya en redes sociales en donde se le ve en el hospital de Belo Horizonte, tras salir de su operación. De inmediato, todos sus seguidores empezaron a hablar sobre lo que había detrás de esto, teniendo en cuenta que este tipo de intervenciones suelen tener una larga recuperación.

Pese a eso, Neymar estaría viviendo todo este proceso de la mano del médico de la Selección Brasileña, Rodrigo Lasmar, quien está haciendo todo para que la recuperación del deportista se dé en el menor tiempo posible. Incluso, mencionar que todo esto sería en tan solo un mes, lo que quiere decir que llegaría a la pretemporada del Peixe.

Todo esto con el fin de que pueda llegar en óptimas condiciones al Mundial de la FIFA 2026, en donde quiere ponerse la diez con la selección de su país. Incluso, en varias ocasiones ha enviado algunos mensajes al director técnico, Carlo Ancelotti, en donde le menciona que se está preparando para poder llegar al importante torneo.

Pero esto aún es un misterio, teniendo en cuenta que Neymar no usa el 10 de la Selección de Brasil desde que el equipo perdió contra Uruguay en el 2023 y el deportista sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda. Por lo que sabe, debe prepararse bien si quiere llegar al mundial del fútbol en el 2026 y de esa manera, volver a dejar en alto el nombre de la selección, que es su gran amor.