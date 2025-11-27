James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos más importantes en la actualidad, por lo que no solo es el capitán de la Selección Colombia, sino que también sus jugadas han sido relevantes en importantes clubs. Hace unas semanas se dio a conocer su salida inminente del club León de México, por lo que mucho se habla del club al que podría llegar.

Hay muchas versiones, por lo que mencionaron a varios equipos mexicanos y hasta colombianos a los que posiblemente llegaría. Pese a eso, en los últimos días, se dio a conocer cuál sería el equipo definitivo que le daría la bienvenida al jugador, en un momento clave de su carrera.

Leer más: James Rodríguez se despide del León de México y este sería su próximo destino

¿En qué equipo va a jugar James Rodríguez?

Medios de comunicación mexicanos dieron a conocer que, al parecer, el reconocido futbolista ya tendría todo listo para poder tomar la decisión final respecto a su futuro. Por lo que, al parecer, no tiene pensado salir de México y podría jugar en uno de los equipos más conocidos a nivel local.

Se trata de Pumas UNAM, uno de los clubs que desde hace varias semanas estaría detrás del futuro del futbolista. Pues al parecer, el club sí está interesado y James Rodríguez también, pero los números todavía serían protagonistas en medio de esta negociación.

Seguir leyendo: James Rodríguez le diría adiós al León de México y técnico se prepara para su salida ¿Dónde va a jugar el 10?

Al parecer, Pumas tendría todo para fichar al colombiano; incluso él ya habría manifestado su interés en querer participar en los torneos del 2026 de la mano con este cuadro. Pese a eso, algunos detalles finales no han permitido que se haga esta negociación de forma definitiva, algo que preocupa al cuadro cercano a James.

Incluso, hace varias semanas se empezó a hablar sobre todo lo que sería el salario de James Rodríguez, asegurando que, al parecer, no sería nada bajo. Lo que quiere decir que el equipo que se quede con el futbolista debería tener ingresos altos. Sin embargo, todo esto sería recibido por parte de patrocinadores, quienes habrían manifestado su deseo de tener al colombiano en sus equipos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oscar Briz (@oscar_brizz)

Por ahora, el panorama de James Rodríguez no es tan claro, pero lo que muchos sí aseguran es que hay un afán por conseguir el club que le permita jugar, para así poder llegar más que preparado a todo lo que será el Mundial 2026, que se va a celebrar a mediados del próximo año en Canadá, México y Estados Unidos