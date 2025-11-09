Ignacio Ambriz confirma la salida de James Rodríguez tras la caída del León

El paso de James Rodríguez por el fútbol mexicano llega a su fin. Todo parece indicar que el colombiano no continuará en el Club León, y fue el propio Ignacio Ambriz, técnico del equipo, quien dejó entrever la despedida del mediocampista tras la derrota 1-2 ante Puebla en la última jornada.

Los rumores sobre su salida ya circulaban desde hace semanas, y las palabras del entrenador confirmaron lo inevitable: el ciclo del volante de la Selección Colombia en el conjunto de Guanajuato ha terminado.

El adiós de Ambriz a James Rodríguez

Al término del encuentro, Ambriz no ocultó sus emociones y envió un mensaje de reconocimiento al futbolista. “Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, expresó el estratega mexicano.

El duelo, que marcó el cierre de la fase regular para León, también significó la última presentación de James con la camiseta esmeralda. Durante el compromiso, el ’10’ aportó una asistencia, siendo ovacionado por los hinchas cuando fue sustituido. “La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”, agregó Ambriz.

El entrenador también reveló un intercambio íntimo de palabras con el colombiano: “Cuando ya salía, me dio unas palabras, que esas se me quedan muy para mí y solamente desearle lo mejor a donde vaya a ese gran jugador que es”.

Un cierre amargo para León

Pese a la calidad del plantel, los resultados no acompañaron al León esta temporada. El equipo finalizó en la posición 17 de la tabla con apenas 13 puntos, quedando fuera de cualquier posibilidad de avanzar en la competencia.

Aunque los números no fueron los esperados, la afición reconoció el talento y la entrega de James Rodríguez, quien logró ganarse un espacio en el once titular y dejó destellos de su talento. En su despedida, el mediocampista levantó los brazos, aplaudió al público y saludó entre gestos de gratitud.

El club aún no ha hecho oficial su salida, pero todo apunta a que el colombiano iniciará una nueva etapa mientras se prepara para los compromisos de la fecha FIFA, en la que la selección dirigida por Néstor Lorenzo disputará dos partidos amistosos.

Con el Mundial del próximo año en el horizonte, James Rodríguez deberá definir pronto su futuro. Su próximo destino podría ser clave para mantener el ritmo competitivo y llegar en plenitud a la cita mundialista con la Selección Colombia.