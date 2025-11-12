James Rodríguez se despide del León de México y este sería su próximo destino

En las últimas horas, se conoció que James Rodríguez no continuará en el Club León de México. Así lo confirmó Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, al que pertenece el equipo, quien explicó que no se renovará el contrato del jugador, el cual finaliza en diciembre de 2025.

“Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y le deseamos lo mejor”, expresó Martínez en declaraciones a la prensa.

Le puede interesar: Nuevo DT de Club León reveló plan secreto de James Rodríguez con la Selección Colombia: despejó las dudas

El futbolista colombiano llegó al León a comienzos de este año con la ilusión de disputar el Mundial de Clubes, pero la exclusión del equipo de esa competencia afectó su motivación. Durante su paso por el conjunto mexicano, el colombiano disputó 30 partidos de liga y marcó cinco goles, aunque no logró consolidarse como figura clave en el torneo Apertura 2025, donde León quedó eliminado.

El exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros, quedará libre a partir del 1 de enero de 2026, lo que le permitirá negociar con cualquier club. Su principal objetivo es mantenerse activo con miras al Mundial 2026, donde espera vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

¿Cuál será el próximo destino de James Rodríguez?

La salida de James del León ha despertado múltiples rumores sobre su futuro. Según el periodista Fabrizio Romano, el colombiano ya tiene varias ofertas de diferentes ligas, y todo apunta a que continuará su carrera en el extranjero.

El periodista Sebastián Heredia informó que, durante una grabación comercial con la Selección Colombia, el propio jugador comentó que su próximo paso sería la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Además, habría manifestado su intención de radicarse en Florida.

Mire también: La Selección Colombia reveló su convocatoria para los amistosos de octubre: James Rodríguez y más

Con esa pista, los clubes que aparecen como posibles destinos son Inter Miami y Orlando City. Sin embargo, debido a que en el Inter ya juega Lionel Messi, en la misma posición que ocupa James, el equipo de Orlando sería el candidato más probable.

Orlando City cuenta con el técnico colombiano Óscar Pareja y otros jugadores cafeteros, lo que facilitaría la adaptación del mediocampista. De concretarse su llegada, James Rodríguez seguiría sumando experiencia en el extranjero y mantendría su preparación rumbo al Mundial de 2026.