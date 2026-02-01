El rock es uno de los géneros más populares en todo el mundo, pues cientos de personas escuchan estos ritmos para poder expresar sus emociones. Por eso, en esta oportunidad, le damos a conocer cuáles fueron esos éxitos que sin duda marcaron toda una generación por todo lo que había detrás de sus canciones.

En esta oportunidad, la gran sorpresa es que una de las canciones de rock que lograron marcar los años 90 es una balada que, sin duda, logró sonar en varios de los escenarios más importantes en el mundo. Su sonido con la guitarra, la voz de los cantantes, los instrumentos en una melodía que brindaba calma, entre otros factores, hicieron de este éxito algo que nadie va a olvidar.

Leer más: Él sería el primer guitarrista de rock; muchos lo consideran el “padre del rock n’ roll”

La canción de rock que marcó los años 90′

Con ayuda de la inteligencia artificial se dieron a conocer varios detalles sobre todo lo que logró marcar los años 90′. En esta oportunidad, mencionaron varias canciones que cambiaron por completo el avance de la industria musical, por sus letras que no eran lo que normalmente se escuchaba, sino que presentaban una propuesta totalmente diferente.

Se trata de ‘Lisa’, la famosa canción de Gustavo Cerati que se convirtió en el primer disco oficial del cantante. Tenía sonidos fuertes y contundentes, pero no era lo que todos habían escuchado cuando se referían a un éxito de rock, lo que sin duda logró marcar la diferencia.

Seguir leyendo: Las tres canciones de Metallica que lo harán “recuperar la fe en la humanidad”; Fade to Black entre ellas

Contrario a todo lo que se hablaba sobre canciones de rock, en donde la guitarra eléctrica era la principal protagonista, en esta oportunidad, se le dio mayor protagonismo a todos los sonidos acústicos. Su letra era profunda, pero Cerati nunca le quiso dar un significado como tal, pues siempre habló sobre la libre definición que le podían dar los usuarios que la escuchaban.

Sin embargo, muchos encontraron en ‘Lisa’ esa figura de respeto, que era inocente de todo lo que estaba mal en el mundo. Por eso, siempre la miraban con admiración, pero sin intención de hacerle daño o lastimarla en algún momento con palabras o acciones.

Gustavo Cerati sin duda logró hacer historia, no solo con esta canción, sino con todo lo que hizo con su aporte al rock y a la industria musical. Sus canciones se posicionan entre las más escuchadas de todo el mundo y tiene cientos de fans que siguen su legado.