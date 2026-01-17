El icónico carro de Ford que dejará de producirse a nivel mundial; es muy popular en Colombia

Ford confirmó el cierre definitivo de la producción de uno de sus modelos más representativos a finales de 2025. Se trata del Ford Focus, un vehículo que marcó a varias generaciones y que logró una fuerte presencia en distintos mercados, incluido Colombia, donde se consolidó como uno de los carros más apreciados por los conductores.

Este modelo llegó al país en 2012, importado desde la planta de Wayne, en Michigan, y desde entonces se convirtió en una opción frecuente dentro del segmento de los sedanes compactos. Su diseño, desempeño y variedad de versiones lo posicionaron rápidamente entre los favoritos del público colombiano, especialmente en sus configuraciones SE y Titanium.

Con el anuncio del fin de su producción, Ford pone punto final a una historia de casi tres décadas en el mercado global, durante las cuales el Focus fue uno de los pilares de la marca en ventas y reconocimiento.

¿Por qué Ford dejará de fabricar el Focus?

La salida del Ford Focus responde a un cambio estratégico dentro de la compañía. La marca ya había reducido su presencia en el segmento de autos compactos desde hace varios años. En Estados Unidos, el modelo dejó de venderse en 2018, mientras que en Europa su producción se fue reduciendo de manera progresiva como parte del plan de electrificación de Ford.

El último vehículo fue ensamblado recientemente, cerrando así un ciclo que comenzó en 1998, cuando el Focus fue presentado como un proyecto global para unificar los mercados europeo y norteamericano. Desde entonces, se vendieron más de 12 millones de unidades en todo el mundo.

Además de sus versiones de uso diario, el Focus también contó con variantes deportivas como las ST y RS, que le dieron reconocimiento entre los entusiastas del alto rendimiento. Aunque estas ediciones dejaron de producirse antes que el modelo estándar, acompañaron al Focus durante buena parte de su vida comercial.

Actualmente, Ford ha optado por concentrar su oferta en SUV y crossover, como el Puma y el Kuga, dejando atrás varios de los vehículos que definieron su identidad durante años. Aunque estos cambios buscan adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, también marcan el adiós definitivo a uno de los carros más emblemáticos de la marca.