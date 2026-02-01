¿Cuándo se estrena “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” en Netflix? Revela detalles inéditos de la banda

Cada vez son más las bandas de rock que deciden hacer su documental revelando detalles de todo lo que ha sido su historia para llegar a lo más alto de la industria musical. En esta oportunidad, Red Hot Chili Peppers revelaron detalles de todo lo que será su nueva producción en Netflix.

Hace pocos días se dieron a conocer detalles sobre todo lo que podría ser este largometraje llamado ‘The Rise of the Red Hot Chili Peppers’. Aunque todos creían que iba a contar a detalle todo lo que sería la historia de los artistas, ellos han mencionado que no toda la cinta habla directamente sobre ellos, sino que le dan un espacio especial a su miembro fundador Hillel Slovak.

¿Cuándo se estrena ‘The Rise of the Red Hot Chili Peppers’?

Según se dio a conocer en redes sociales, el largometraje sobre la banda y todo lo relacionado a su origen se va a estrenar el próximo 20 de marzo del 2026. Allí, mencionan todo lo relacionado con Ben Felman, quien, después de llenar los escenarios más importantes, toma la decisión de concentrarse solo en la música.

Revive la historia de la banda en los años 80, cuando querían volver a todo el origen de como comenzó su grupo y lo que hicieron para poder avanzar en la industria musical. Para esto, van a mostrar varios testimonios exclusivos de personas que tuvieron la oportunidad de conocerlos.

Pese a eso, la banda ya aclaró que el documental no tiene nada que ver con ellos en la actualidad. Sino que está centrado en todo lo que pasó hace muchos años, cuando ellos apenas estaban empezando y su fundador aportó algo diferente a la banda.

El documental fue dirigido por Ben Feldman, quien ya ha hecho otros documentales en el pasado. Por ahora, hay gran expectativa respecto a su lanzamiento, pero se espera que sea uno de los más vistos en la plataforma de streaming.