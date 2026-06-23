Candidato a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 pierde a una de sus figuras por lesión: ¿Cuál es?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones a nivel internacional. Este torneo ha presentado a las mejores selecciones del balompié, quienes han presentado un arsenal lleno de figuras.

Esta competencia ha dejado partidos brillantes llenos de intensidad, aunque varios de ellos han afectado a algunos jugadores a nivel físico.

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De hecho, hace pocas horas uno de los candidatos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 perdió a una de sus figuras, y aquí les contamos de cuál se trata.

Candidato a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 pierde a una de sus figuras

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es el gran atractivo deportivo de este año. Figuras de nivel internacional han empezado a competir por conseguir un Mundial para su nación.

Figuras de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland han destacado en su participación dentro de este torneo.

Muchos de ellos han dejado gran resto físico en la cancha. De hecho, una de las figuras rutilantes de este torneo sufrió una importante lesión que lo dejó fuera del torneo.

El combinado que sufrió este inconveniente es Alemania, quien perdió a uno de sus defensores titulares en el último encuentro en el que se midieron a Costa de Marfil.

Nico Schlotterbeck, defensor del Borussia Dortmund, sufrió una dura lesión en uno de sus tobillos, lo que le impidió completar este partido.

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Luego de llevarse a cabo estudios, se confirmó que este defensa sufrió una rotura de ligamento en su tobillo. Esto lo deja fuera por un tiempo de 8 semanas, por lo que no podrá estar en este torneo.

SE CONFIRMA:



Nico Schlotterbeck está FUERA de lo que queda de Mundial 2026.



Las pruebas confirman la rotura de ligamento en su tobillo izquierdo (de baja de al menos 8 semanas)



Es momento para que Rüdiger de un paso adelante (en posiblemente su último torneo con Alemania). pic.twitter.com/UPeYhDhUhZ — Andrés Weiss (@andresweiss_) June 22, 2026

Alemania pierde a uno de sus bastiones defensivos, en un grupo donde ya confirmó su pase a dieciseisavos, pero en el que también deberá enfrentarse a Ecuador para cerrar esta fase.

El puesto de Schlotterbeck será ocupado por Antonio Rudiger, defensor del Real Madrid. Este jugador ha sido clave para los ‘germanos’ en otros torneos, aunque no ha sido titular en este torneo.