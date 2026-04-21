Cambio en transcurrida estación de TransMilenio por la Caracas: así funcionará ahora

Bogotá atraviesa importantes cambios y TransMilenio continúa su adaptación con una nueva estación temporal que empezará a operar en la capital. Desde hace varios meses, Bogotá ha atravesado una gran cantidad de obras, esto debido a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Esta construcción ha ocasionado que varias estaciones de TransMilenio hayan tenido que frenar su operación, y trasladarla a nuevos espacios de la ciudad.

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Dicho caso se repetirá próximamente con la estación Flores, por lo que habrá un espacio temporal que reemplazará estas funciones. Aquí les contamos de cual se trata y cuando empezará a operar.

Estación de TransMilenio temporal Flores empezará a operar en Bogotá

Bogotá avanza en sus esfuerzos de construcción para la Línea 1 del metro. Este proceso ha tomado un largo tiempo, y ha ocupado gran parte de la ciudad, donde se empiezan a ver algunos resultados.

Esto a implicado ciertos bloqueos, y también algunas afectaciones al sistema de transporte existente. Sin embargo, la capital se ha encargado de asegurar el funcionamiento de su red de movilidad, a partir de varias alternativas.

Una de ellas han sido las estaciones temporales de TransMilenio, donde se reemplazan las funciones de locaciones afectadas por la construcción.

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De hecho, pronto esto sucederá con la estación de Flores en la troncal Caracas, la cual se verá ocupada por construcciones.

Ante esto, llegará la estación Temporal Flores, la cual empezará a operar desde el próximo 25 de abril. Esta se encontrará sobre la avenida Caracas, y entre calles 64 y 47.

Dicho espacio contará con dos vagones y 14 servicios troncales, los cuales asegurarán el correcto funcionamiento de una de las vías más concurridas de la ciudad.

Las rutas disponibles son las siguientes:

6

8

B13

A52

F19

F61

H20

A61

D20

C19

G52

H13

Esto permitirá que la estación conecte de forma adecuada con troncales Norte, Caracas tanto en centro como en sur, NQS Sur, Calle 80, Américas, Eje Ambiental y Suba.

Finalmente, desde TransMilenio recomiendan tener en cuenta este cambio en el transporte a partir de esta semana, ya que el propio 25 de abril también dejará de funcionar la estación original de Flores.