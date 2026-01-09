Aliste el bolsillo ¿Cuánto le va a costar viajar en TransMilenio mensualmente en 2026?

Con el inicio del 2026, se van anunciando cuáles son los servicios que aumentan sus precios y TransMilenio es uno de eso. Si usted es de los que usa constantemente TransMilenio, le contamos cuánto dinero se va a gastar.

TransMilenio es uno de los servicios de transporte público más importantes de Bogotá y a diario moviliza a miles de personas. Justamente, se convierte en una preocupación el alza en el pasaje.

Este viernes 9 de enero, se confirmó que el precio del pasaje de TransMilenio será de $3.550 pesos en 2026, lo que representa un aumento del 10.9%. Según explicó el Distrito, el aumento ayuda a garantizar la continuidad del servicio.

Además de eso, el aumento del pasaje también se hace para lograr generar las remuneraciones a los operadores y también por el alza en combustibles y diferentes insumos que son necesarios para la operación.

La tarifa de TransMilenio subió $350 pesos lo que, en muchos casos, significa un golpe grande para el bolsillo. Inclusive, muchos usuarios manifestaron su inconformidad con el alza, asegurando que es bastante alto y significa bastante dinero a fin de mes.

¿Cuánto cuesta andar en TransMilenio en un mes?

Para que usted tenga tranquilidad, le ayudamos haciendo la cuenta del dinero que se gastará mensualmente si es usuario de TransMilenio. Esta cuenta se hace pensando en quienes deben tomar el transporte dos veces al día, ida y vuelta, y que trabaja también los sábados.

El pasaje quedó en $3.550, es decir, el trayecto diario costará $7.100. A la semana tendrá que pagar $35.500 si solo usa el servicio de lunes a viernes. Quienes también lo toman el sábado, terminarán pagando $42.600.

Esto quiere decir que el precio que se paga mensualmente en TransMilenio es de $142.050, si viaja de lunes a viernes. Si usted usa este servicio de lunes a sábado, tendrá que pagar es $170.400