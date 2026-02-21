Vendedor informal reveló cuánto se hace en 5 horas trabajando en Transmilenio; superó las expectativas

TransMilenio es uno de los medios de transporte más usados en la capital, así que todos los días, cientos de personas se suben a los articulados para llegar a sus destinos. Sin embargo, en el camino se encuentran con algunos vendedores informales o personas que simplemente se suben a cantar con el fin de ganar algo de dinero.

En las últimas horas, se hizo viral un video en TikTok, en donde un vendedor informal dio a conocer cuánto gana en solo cinco horas trabajando en estos buses. Aunque no revela detalles sobre las estaciones en donde trabaja, sí logró sorprender a todos con el resultado.

Leer más: VIDEO: Los therians habrían llegado al Transmilenio de Bogotá y la reacción de la gente se hizo viral

¿Cuánto gana un vendedor informal en TransMilenio?

No es la primera vez que el joven hace videos de este tipo, pues ya en varias oportunidades ha demostrado que gana mucho dinero cantando en TransMilenio. Esta vez, reveló lo que se hizo en un total de cinco horas trabajando en estos buses y, aunque nunca habla de los horarios, sí deja ver que recibe mucha ayuda por parte de los usuarios.

Para comenzar, cuenta los billetes; tiene de diferentes denominaciones y logró hacer en total $57.000. Después, reúne todas las monedas de la misma denominación por montones y saca el valor final de su día de trabajo.

Seguir leyendo: ¿Cómo pagar pasajes de Transmilenio sin tarjeta? Nuevo método, muy fácil desde su celular

Con las monedas logró sumar $78.000, lo que suma en total $135.000 como ganancias de su trabajo de cinco horas en los buses del sistema de transporte masivo. Esto quiere decir que el joven logró recaudar aproximadamente $27.000 por hora.

El video no tardó mucho tiempo en volverse viral y varios usuarios están hablando de todo lo que hay detrás de cada uno de los vendedores informales en el sistema. Sin embargo, otros criticaron el hecho de que ganen más con este trabajo que las personas en las empresas, comentarios que no fueron bien recibidos en redes.

Esta no es la primera vez que un vendedor revela cuánto gana en un día de trabajo; ya en el pasado, algunos trabajadores han dado a conocer la cifra total de un día cantando o vendiendo productos en estos buses. Aunque no se sabe si esto es 100% real, la cifra sí logró llamar la atención de cientos de usuarios.