TransMilenio: ¿Cuánto tiempo tiene para hacer transbordo de la tarjeta Tu Llave? Entérese
Esta es la cantidad de tiempo que tiene para poder movilizarse en TransMilenio haciendo transbordos sin tener que pagar más.
Todos los días, cientos de personas se movilizan en TransMilenio para sus destinos y en ocasiones tienen que usar más de un bus para poder llegar a su lugar de trabajo, vivienda, entre otros. Por eso, en esta oportunidad le contamos cuánto tiempo tiene para hacer un transbordo en el sistema, sin tener que pagar de más.
Tenga en cuenta que esto solo funciona en caso de que usted tenga y haga uso de la Tarjeta Tu Llave personalizada. Recuerde que puede hacer este proceso, para que esta quede a su nombre, completamente GRATIS en los puntos de atención al cliente que se encuentran en los portales del sistema de transporte masivo.
Desde hace un tiempo, el sistema de transporte masivo TransMilenio dio a conocer que quiere conectar a todos los usuarios con los diferentes modos de transporte que tiene disponible. Esto quiere decir que las personas se podrían movilizar en las rutas alimentadoras, SITP, Transmicable y Transmilenio sin problema en un solo día.
Por eso, los usuarios tienen la oportunidad de hacer transbordos entre los diferentes servicios en una ventana de tiempo de 125 minutos. Es decir, que pueden pasar de un SITP a otro SITP sin costo o de SITP a un TransMilenio por solo $200 durante ese periodo de tiempo.
Sin embargo, tenga en cuenta que esto tiene algunas excepciones, como que no puede hacer el transbordo entre dos buses de la misma ruta; no aplica si en esa franja de tiempo se toma el bus en el mismo paradero, ni mucho menos si se hacen más de dos cambios de bus en esas dos horas. Después de que pasen los 125 minutos, la tarjeta le va a cobrar otro pasaje, que a fecha de febrero del 2026 tiene un costo de $3.550.
La tarjeta ‘Tu Llave’ también presenta otros beneficios, como el crédito de dos pasajes de TransMilenio en caso de que vaya a pasar y no tenga el saldo suficiente. Sin embargo, nuevamente, esto solo aplica en el caso de aquellas que se encuentran personalizadas.
