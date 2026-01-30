¿Cómo pagar pasajes de Transmilenio sin tarjeta? Nuevo método, muy fácil desde su celular

Pagar el pasaje de TransMilenio sin tarjeta ya no es una idea a futuro, sino una realidad que comenzó a implementarse en Bogotá. El sistema de transporte masivo dio un paso silencioso pero significativo hacia la digitalización al permitir que los usuarios ingresen a algunas estaciones utilizando su celular, reloj inteligente o tarjetas bancarias, sin necesidad de la tradicional tarjeta TuLlave.

La apuesta busca simplificar el acceso, reducir filas y responder a nuevas formas de pago cada vez más comunes entre los ciudadanos. Este nuevo método funciona mediante validadores con tecnología sin contacto, que aceptan tarjetas débito y crédito de franquicias Visa y MasterCard, además de billeteras digitales compatibles con dispositivos móviles.

¿Dónde está disponible esta actualización?

Por ahora, la opción está habilitada en puntos específicos: el Portal Norte – Unicervantes y la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá. En estos lugares, el usuario solo debe acercar su dispositivo al torniquete para que el pago se procese de forma inmediata.

Desde TransMilenio aclaran que la implementación se está realizando de manera progresiva. La prioridad es analizar el desempeño del sistema, medir los tiempos de ingreso y evaluar la experiencia de los pasajeros antes de llevar esta alternativa a más estaciones y portales. Aunque aún no se ha anunciado un calendario oficial de expansión, la entidad confirmó que la intención es extender el modelo, especialmente en zonas de alta demanda.

¿Cuánto vale el pasaje de Transmilenio en 2026?

Este avance tecnológico coincide con un momento clave para el sistema, marcado también por cambios en la tarifa. Desde el miércoles 14 de enero de 2026, el pasaje para los servicios troncales y zonales quedó unificado en $3.550, tras un incremento de $350 frente al valor anterior. El ajuste, equivalente a un aumento del 10,9 %, generó reacciones mixtas entre los usuarios, especialmente en un contexto de presión económica.

Sobre este punto, la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que la actualización tarifaria es necesaria para garantizar la operación del sistema. “Necesitamos seguir operando y llegando a todos los rincones de la ciudad. Necesitamos encontrar un balance entre los ingresos y los costos del sistema”, afirmó durante la presentación oficial del nuevo esquema.

La incorporación de pagos digitales se alinea con tendencias internacionales en transporte público y representa un cambio importante en la forma de moverse por Bogotá. Aunque la tarjeta TuLlave seguirá vigente, esta nueva opción abre la puerta a una experiencia más ágil y flexible para millones de usuarios que hoy ya llevan todo en su celular.

