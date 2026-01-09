Pasaje de TransMilenio subió de precio para el 2026: ¿Desde cuándo rige la nueva tarifa?

Este 2026 inició con el incremento del valor de varios de los servicios más usados por los bogotanos, entre los que se encuentra el pasaje de TransMilenio. Al respecto, el sistema de transporte público dio a conocer que la tarifa del pasaje para este año será de $3.550 pesos.

Aunque inicialmente se había contemplado un incremento menor, la variación final respondió a cambios en las condiciones económicas del país, especialmente al aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 23 %. Este ajuste tuvo un impacto directo en los costos de operación del sistema.

De acuerdo con la Administración distrital, el alza busca mantener la estabilidad financiera de TransMilenio, teniendo en cuenta gastos como salarios, mantenimiento, combustible y otros insumos necesarios para la prestación del servicio.

Aun así, el Distrito seguirá asumiendo una parte importante de los costos a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, para evitar que el valor del pasaje sea aún más alto para los usuarios.

¿Desde cuándo empieza a regir la nueva tarifa del pasaje de TransMilenio?

La nueva tarifa de $3.550 empezará a aplicarse desde el miércoles 14 de enero de 2026, según informó la Alcaldía de Bogotá.

Además del pasaje regular, se mantienen otros beneficios del sistema. Los transbordos continuarán sin costo adicional durante un tiempo máximo de 125 minutos, lo que permite a los usuarios cambiar de bus o servicio sin pagar un nuevo pasaje.

Por su parte, el TransMiPass conservará su valor mensual de $160.000, una opción que sigue beneficiando a miles de personas que usan el sistema de manera frecuente.