Así se vio el disfraz de las estaciones de Transmilenio al mejor estilo de Halloween; La esposa la dio toda

Halloween es una fecha en la que cientos de personas dejan volar su imaginación para poder dar a conocer cuál es el mejor disfraz con el que quieren destacar ante los demás. En esta oportunidad, nuevamente un grupo de jóvenes se hizo tendencia al mostrar su representación de las estaciones de Transmilenio.

Este se convirtió en una opción clásica para cientos de personas, pues no es la primera vez, ni mucho menos la última en la que se presentan estos disfraces. Sin embargo, este grupo de jóvenes logró ser viral en redes sociales, por la forma en la que ellos mostraron cada estación que llevan nombres bastante particulares.

Los mejores disfraces al estilo “estaciones de Transmilenio”

En esta oportunidad, un grupo de personas de una oficina, decidió mostrar su creatividad con sus disfraces de Halloween. Por lo que recrearon las estaciones de Transmilenio y las risas no faltaron.

Pues no solo se robaron todas las miradas, sino que mostraron una versión totalmente actualizada de lo que para ellos, son las estaciones de Transmilenio más populares que hay en Bogotá. Campín, Flores, Banderas, llamaron mucho la atención. Lo que nadie se esperaba, era que también recrearán a la esposa del bus de trasmi, la mujer que se hizo viral hace unos meses por “casarse” con uno de los articulados.

Por otro lado, la persona encargada de representar a la estación ‘Minuto de Dios’, demostró que todos los días se conectaba con las reflexiones del Padre Diego Jaramillo en televisión. Mientras que ‘Nieves’ logró cambiar la temperatura del lugar, dejando un poco de “nieve” en sus compañeros.

San Victorino sin duda fue una de las más creativas, pues no solo llevaba puestas varias prensas, sino que también para todos los géneros y algunos de los accesorios que se pueden comprar en el centro de la capital. Al igual que ‘Museo del Oro’, quien demostró que la belleza colombiana va más allá de la riqueza de sus metales y posó con un traje de este color.

Campin se vistió con la camiseta de Millonarios, mostrando la versión de esos amantes del fútbol que se reúnen varias veces a la semana en este lugar para ver a su equipo.

Así quedó la versión actualizada de los disfraces de Transmilenio 2025, por lo que hay quienes dicen que no pueden esperar para ver lo que será la del 2026, en donde sin duda, las risas no faltaran.