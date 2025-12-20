¿Quién fue el jugador que más vendió camisetas en el 2025? No fue Messi, ni Cristiano

A lo largo del 2025, cientos de jugadores se destacaron en varios partidos de fútbol de torneos nacionales e internacionales. Por lo que muchos de ellos pusieron su nombre en camisetas que se vendieron en todo el mundo y los posicionó entre los mejores del año.

Sin embargo, la gran sorpresa de este año es que, entre los jugadores que más vendieron camisetas a lo largo del 2025, ni Messi ni Cristiano Ronaldo se encuentran en el primer lugar. Esto quiere decir que otro famoso deportista se está posicionando como uno de los mejores del mundo, no solo por su aporte en la cancha, sino por la forma en la que se ganó el corazón de todos sus fans.

¿Cuál fue el jugador que más vendió camisetas en el 2025?

Actualmente, en el listado de los jugadores más destacados en el mundo y con mayor número de goles, se encuentran Cristiano Ronaldo y Messi, quienes no solo se destacaron en el 2025, sino a lo largo de su carrera. Los deportistas son llamados los mejores de toda la historia del fútbol en los 2000, pero ya están muy cerca de llegar al fin de su carrera.

Según dio a conocer el medio de comunicación experto en fútbol, el jugador que más vendió camisetas a lo largo de este año 2025 fue el crack del Barcelona, Lamine Yamal, quien desde el mes de enero se destacó por todas sus jugadas y romances. Se dice que vendió en total 1.32 millones, una de las cifras más altas que se han presentado en los últimos años, y logró destacar a nivel internacional.

Lamine Yamal tiene 18 años y nació en España, por lo que vestir la camiseta del Barça logró ser un sueño hecho realidad. A lo largo de los últimos meses, ha marcado varios goles, muchos de ellos en unas jugadas que nadie veía venir, lo que lo ayudó a convertirse en el más popular del 2025.

Seguido de él, está Messi, quien sin duda es uno de los más populares a lo largo de la historia y levantó la copa de la mano con el Inter de Miami. En el tercer puesto, quedó Robert Lewandowski, que vendió en total 1.1 millones, logrando ser uno de los más populares del podio.

En el cuarto puesto, aparece Mbappé, el jugador del Real Madrid que no solo ha hecho historia con sus jugadas, sino que en los últimos días ganó una demanda millonaria a la Juventus. Para cerrar el Top 5, se posiciona el ‘Bicho’, Cristiano Ronaldo, quien actualmente sigue siendo el mejor jugador de la historia con el mayor número de goles.