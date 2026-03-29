¿Cristiano Ronaldo jugará el Mundial de 2026? Revelan estado actual de la salud del portugués

El Mundial de 2026 está a muy poco de comenzar, en un torneo clave para jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo. El astro portugués se prepara para el que sería su último mundial en activo con el combinado de Portugal.

Para el máximo goleador en la historia del fútbol esta es una oportunidad imperdible, sobre todo para competir por el que es el uno de los pocos trofeos que le faltan a su colección.

Sin embargo, su presencia para este torneo ha estado en duda, debido a una importante lesión sufrida en el tendón de la corva, que acabó por ser más grave de lo que se pensaba.

Desde esto, los hinchas del ‘bicho’ han estado atentos a su estado de salud, y aquí les contamos lo último que se pudo saber al respecto.

¿Cristiano Ronaldo jugará el Mundial de 2026?

Para nadie es un secreto que, Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más brillantes de este siglo en el mundo del fútbol. El portugués ha brillado de manera notable en las canchas, tanto con su país, como con sus clubes.

En este 2026, el astro luso tendrá la oportunidad de poner una vez más el nombre de su país en lo más alto, durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Inicialmente se mencionó la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se perdiera el Mundial de 2026. Esto debido a molestias físicas sufridas mientras jugaba con el Al-Nassr.

No obstante, recientemente se reveló una actualización de su estado de salud en el que se brindó mayor tranquilidad para sus fanáticos en el mundo.

‘CR7’ publicó un mensaje a través de sus redes sociales, donde se pudo ver que está de vuelta a los entrenamientos con su club. El luso escribió “es bueno estar de vuelta” acompañado de una fotografía.

Esto confirmaría que ‘CR7’ vuelve a las canchas, y empieza desde ya su puesta a punto para lo que será un torneo imperdible para el mundo del fútbol.

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Cabe recordar que Cristiano Ronaldo será uno de los rivales de Colombia en el Mundial, y de hecho, protagonizarán un choque de titanes el 27 de junio, por la fecha 3 de este torneo.