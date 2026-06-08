Hora y dónde ver en VIVO HOY Nacional vs. Junior en la final de la Liga BetPlay ¿Habrá remontada?

Se viene uno de los partidos más esperados por cientos de personas en el país, pues después de varios meses de juego intensivo, por fin se va a vivir la final de la Liga BetPlay 2026-1, en esta oportunidad entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Hay mucha expectativa respecto a lo que será el juego, que comenzó fuera de las canchas con la bienvenida de los equipos al territorio antioqueño.

Por un lado, Atlético Nacional vivió su último entrenamiento acompañado de todos sus fans, quienes no dudaron ni un momento en hacerlos sentir en casa y con la responsabilidad de ganar un nuevo título.

Mientras tanto, el Junior de Barranquilla viene emocionado y con toda la confianza de querer ganar, en especial porque va arriba en el marcador por tres goles, razón por la que los hinchas paisas se encargaron de dañar su descanso en el hotel a pocas horas del partido.

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Ahora, ya todo está listo para esta gran final, en donde se espera que todos puedan disfrutar de la pasión del fútbol en paz. El equipo ganador va a sumar una nueva estrella a su escudo y quedará para siempre en la historia de la Liga BetPlay 2026-1.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

El partido dará inicio a las 5:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en donde se van a vivir 90 minutos de fútbol intenso en donde los paisas van a buscar remontar en el juego. Esto no será nada fácil, pero sin duda, emociona a los hinchas con lo que sería la llegada de un nuevo título.

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Según han dado a conocer, Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla va a tener transmisión en VIVO por medio del canal por suscripción paga WinSports+. Allí, podrá ver todos los detalles de este encuentro y la previa, con el fin de poder ver cada uno de los detalles de lo que pasa en la final del fútbol profesional colombiano.

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Sin embargo, si quiere escuchar la narración de este partido en VIVO desde Medellín, se puede conectar con el Rock N’Gol del AS y Radioacktiva por medio de nuestras redes sociales, pero también en la señal de radio 97.9 FM en Bogotá, donde vamos a contar todo lo que pasa desde el campo.