Dave Grohl pensó dejar la música tras muerte de Kurt Cobain y una señal lo cambió

El testimonio de Dave Grohl volvió a sacudir a la industria musical tras revelar uno de los episodios más decisivos de su vida: el momento en que estuvo a punto de abandonar la música después de la muerte de Kurt Cobain. Durante una reciente entrevista en el programa The Late Show with Stephen Colbert, el líder de Foo Fighters compartió detalles inéditos sobre cómo un encuentro inesperado en Irlanda cambió su destino.

Antes de consolidar su nueva etapa artística, Grohl enfrentó un profundo vacío emocional tras la disolución de Nirvana en 1994. La muerte de Cobain marcó un punto de quiebre que lo dejó sin rumbo claro. “Cuando Nirvana terminó, no sabía qué hacer. No sabía si quería seguir tocando música. Me ponía triste pensar en tocar en otra banda. Perder a Nirvana, perder a Kurt fue una experiencia oscura y dolorosa”, confesó el músico, evidenciando el impacto que tuvo esa pérdida en su vida personal y profesional.

Kurt Cobain // Crédito: Getty Images.

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La señal que evitó que Dave Grohl abandonara la música

En medio de esa crisis, decidió viajar a Irlanda en busca de respuestas. Durante un recorrido por el famoso Ring of Kerry, vivió un momento que redefinió su camino. “Todo lo que quería era desaparecer. Mientras conducía por ese camino rural, vi a un autoestopista que llevaba puesta una camiseta de Kurt Cobain. Para mí, pensé: esto es el universo diciéndome que tengo que continuar, que tengo que seguir adelante”, relató. Ese instante funcionó como una señal que lo impulsó a retomar su carrera musical.

Cobain falleció el 5 de abril de 1994 a los 27 años, hecho que marcó a toda una generación y redefinió la historia del grunge. Tras su muerte, Nirvana cerró definitivamente su ciclo, dejando un legado imborrable con canciones como ‘Smells Like Teen Spirit’ y ‘Come as You Are’.

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Grohl también ha reflexionado sobre ese periodo en su libro The Storyteller: Tales of Life and Music, donde abordó su relación con Cobain y su proceso de duelo. Con el paso de los años, logró reconciliarse con ese capítulo, incluso gracias a sus hijos, quienes descubrieron la música de Nirvana por cuenta propia.

Dave Grohl. Créditos: GettyImages

En la misma entrevista, el artista habló sobre su hija Violet Grohl, quien se prepara para lanzar su álbum debut. Allí compartió una enseñanza clave: “La recompensa tiene que ser la música en sí misma. Al final del día, lo más importante es tu amor por la música y que ames la música que estás haciendo. Le dije a Violet que quiero que aprecie estas primeras experiencias. No desees que pasen rápido y no te adelantes demasiado”.

Actualmente, Foo Fighters atraviesa una etapa activa tras el lanzamiento de su más reciente producción, consolidando el camino que Grohl decidió seguir aquel día en una carretera irlandesa, cuando eligió no rendirse y continuar haciendo música.