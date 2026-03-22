¿Cuál es el mejor solo de guitarra de Angus Young en AC/DC? Esto dicen los expertos

AC/DC es una de las bandas de rock más representativas en la actualidad, que desde su origen se sigue consolidando con sus canciones que suenan en varios países de todo el mundo. Los sonidos de la agrupación siempre han sido fuertes, contundentes para empezar a dar energía al público desde el primer momento, con una batería que suena duro y unos solos de guitarra que nadie espera escuchar.

La voz principal de la agrupación es Brian Johnson, Phil Rudd en la batería, Cliff Williams en el bajo eléctrico y Angus Young en la guitarra rítmica. Este último, sin duda, es uno de los que más se destaca en el escenario; hace unos solos que ya son característicos en él, haciendo que cientos de personas muestren su admiración.

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¿Cuál es el mejor solo de guitarra de Angus Young de AC/DC?

Para muchos, el guitarrista de esta banda de rock es uno de los que más se destaca en la industria musical; en varios momentos mostró que es capaz de hacer sonidos que nadie más ha logrado. De hecho, tiene un solo que para muchos, sin duda, es el mejor que han escuchado en el género, en donde se destaca el sonido de las cuerdas, el ritmo que lleva y la afinación perfecta que lo caracteriza.

Según dieron a conocer varios expertos al medio internacional Indiehoy, este artista no solo tiene un riff, sino que hace varios en donde deja en alto su talento y destaca los sonidos de la banda.

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En este caso, ellos catalogaron que el mejor solo de Angus Young sería el que hace en la canción “Back in Black” del disco que se estrenó en 1980. La canción cuenta con más de 2.4 millones de reproducciones desde que se hizo su lanzamiento en la plataforma musical YouTube.

Allí, se puede ver al guitarrista entrar con la guitarra con la mejor actitud; los primeros segundos son solo de él y su instrumento, siendo los verdaderos protagonistas. Para muchos, este solo es toda una obra en donde se puede ver una combinación de técnicas con emoción, de poder sentir lo que significa este éxito para los artistas.

Hay quienes dicen que en este solo, Angus logra conectar con el público al mezclar esta canción y darle verdadera importancia a su guitarra. Tiene varios vibratos altos, dando a conocer que por un largo tiempo ensayó lo que haría y demostrando que es el mejor con las cuerdas.