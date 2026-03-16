Tres canciones de rock que “dañaron” el legado del género según expertos; I Disappear de Metallica en el top

El rock se convirtió en uno de los géneros más importantes de los últimos años que se destacó en todas las generaciones. Por eso, hay unas bandas que se han destacado más que otras, quienes con sus letras y ritmos, lograron no solo hacer historia, sino según algunos expertos, llegar a dañar el “legado” de este género.

Pero esto no tiene nada que ver con letras malas o canciones que no lograron ser un éxito, sino con como estos sencillos al parecer, habrían perjudicado a las bandas. Además, se dice que después de sus lanzamientos, las agrupaciones decidieron no tocar tanto estos sencillos en vivo, con el fin de evitar su nuevos proyectos.

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Tres canciones canciones de rock que habrían dañado el legado del género

Pink Floys – Comfortably Numb: Esta es una de las canciones de rock más populares de la banda, fue un sencillo que logró hacer en un trabajo en conjunto entre Roger Water y David Gilmour. Para muchos, esta canción es el claro ejemplo de que la banda no estaba pasando por su mejor momento, pues al parecer muchas de las cosas detrás de este sencillo, habrían sido impuestas por la producción y al final se conoció el resultado de todos los desacuerdos de la agrupación.

Aerosmith – The Girls of Summer: Fue una canción de los años 70, un momento en donde la banda logró llegar a su punto más alto, pues tenían cientos de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, hay quienes dicen que esta canción fue una colaboración en donde intervinieron varios artistas, por lo que su sonido fue totalmente diferente, mas orientado al pop, dejando un poco de lado sus raíces.

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Metallica – I Disappear: Para muchos, la canción fue un antes y un después para la banda, pues antes de que se diera el lanzamiento oficial, la canción ya estaba disponible en Napster. Esto hizo que cientos de personas empezaran a escuchar el éxito antes de que en realidad ellos tuvieran planes de mostrarla.

Los artistas empezaron toda una campaña en contra de la piratería, en donde mencionaron que no estaban de acuerdo con la forma en la que se estaban filtrando las canciones, cuando nadie tenía conocimiento de esto y se quedaban con las regalías de los grupos. Sumado a eso, Jason Newsted, hizo su última aparición con la banda, quien decidió que esta canción sería la última en la que estaría junto a los artistas.