Lenny Kravitz desata su “ministerio del rock” en el Vive Latino 2026
El músico estadounidense fue una de las figuras más fuertes del primer día del festival y conquistó a miles de fans con un show cargado de clásicos y energía.
El músico estadounidense fue una de las figuras más fuertes del primer día del festival y conquistó a miles de fans con un show cargado de clásicos y energía.
El primer día del Vive Latino 2026 tuvo un protagonista claro: Lenny Kravitz. El cantante y guitarrista estadounidense ofreció uno de los conciertos más potentes del festival en Ciudad de México, donde convirtió el escenario en una verdadera ceremonia de rock frente a miles de asistentes.
A sus 61 años, Lenny Kravitz demostró por qué sigue siendo una de las figuras más respetadas del rock.
Sigue Leyendo: La canción que Lenny Kravitz creó en solo cinco minutos; es una de las más populares
Con una puesta en escena llena de energía, cuero, fuego y guitarras potentes, el artista transformó su presentación en una especie de “liturgia rockera”.
Durante el concierto estuvo acompañado por músicos clave de su banda, entre ellos el guitarrista Craig Ross y la baterista Jas Kayser, quienes reforzaron el sonido poderoso del espectáculo.
El show también fue un viaje por algunos de los clásicos más conocidos de su carrera. Entre las canciones que hicieron vibrar al público estuvieron Fly Away, It Ain’t Over ‘Til It’s Over y Are You Gonna Go My Way, temas que desataron uno de los momentos más eufóricos de la noche.
El artista incluso se acercó al público durante el show, caminando por las primeras filas y saludando a los fans mientras llevaba una bandera de México sobre los hombros.
Ver esta publicación en Instagram
La primera jornada del Vive Latino reunió a más de 75.000 personas, con una mezcla de generaciones y estilos musicales que van desde el rock hasta el hip-hop y la música alternativa.
Además de Lenny Kravitz, el cartel incluyó presentaciones de artistas como Juanes, Cypress Hill, Maldita Vecindad y Enjambre, consolidando el festival como uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.