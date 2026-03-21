AC/DC es una de las bandas más populares de rock en la actualidad; pese a que su origen se dio hace varios años, siguen estando muy vigentes con sus canciones que no paran de sonar en diferentes eventos. De hecho, hace unas semanas dieron inicio a su nueva gira de conciertos en varios países del mundo y visitaron Brasil, en donde llenaron uno de los estadios más importantes.

Las canciones de la banda se caracterizan por tener sonidos fuertes, que nadie espera escuchar, pero sin duda, sorprenden a todos los que buscan algo que va más allá, pero resuene en su cabeza y los llene de energía. De hecho, varios sencillos hablan sobre la rebeldía, problemas sociales con los que no están de acuerdo, estigmas que quieren acabar y la forma en la que pueden cambiar el mundo o verlo de una forma diferente.

Leer más: ¿A qué hora se presentan Tom Morello, The Killers, Travis y Deftones en el Estéreo Picnic? Prográmese

TOP 3 de las canciones de AC/DC más agresivas

El medio internacional ‘Indiehoy’ dio a conocer cuáles son todos esos sencillos de la banda que sin duda se posicionan como las más agresivas, no solo por sus sonidos fuertes, sino también por las letras, la forma en la que grabaron los videos, entre otros.

“Jailbreak” (1976): Fue grabada en 1976 y se incluyó una nueva versión en el álbum ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’. La canción sin duda se destaca por tener sonidos fuertes con los instrumentos, algo que enciende a todos los fans desde su intro. Habla sobre la historia de un hombre que comete un crimen y ahora quiere escapar de la cárcel, pero todo el plan detrás es un poco fuerte, que lograron plasmar de forma clara en el video.

“Night of the Long Knives” – 1981: Una de las canciones más populares de la banda que nació en los 80 y llegó para consolidarse por su letra, ritmos fuertes, pero sobre todo una trama totalmente diferente en donde hablan de historia, violencia y toda la rebeldía de la época. Así, lograron no solo crear una diferencia entre las otras bandas de rock, sino que también se ganaron a varios fans, quienes ya tenían claro cuáles eran los sonidos de AC/DC.

This Means War (1988): Esta se queda con el primer puesto al ser una de las más agresivas de la banda; no solo muestra algo diferente que logró entusiasmar a todos sus fans, sino que los sonidos fuertes se quedan con todo el protagonismo. Presentó lo que es AC/DC en todo su esplendor, dejando claro que llegaban para quedarse, que los riffs eran lo suyo y, sin duda, no se iban a quedar callados ante lo que pasaba en ese momento en la sociedad.