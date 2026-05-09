Alanis Morissette estará en la inauguración de la Copa del Mundo 2026: fecha y cómo verla EN VIVO

La Copa del Mundo continúa en su fase final de preparación, en lo que, sin dudas, será uno de los torneos más grandes e imperdibles en la historia del fútbol. Equipos brillantes chocarán sobre la cancha, con el objetivo de convertirse en los nuevos reyes del balompié.

En medio de estos preparativos, una de las grandes expectativas, por supuesto, está centrada en la ceremonia de inauguración. Sin embargo, este Mundial tendrá la particularidad de contar con 3 actos de inicio.

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Al celebrarse en 3 países distintos, como lo son México, Estados Unidos y Canadá, habrá 3 eventos de inicio. De hecho, la FIFA ya reveló a los artistas que estarán presentes en cada uno de ellos.

Alanis Morissette estará en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

A través de sus redes sociales, la organización de la Copa del Mundo de la FIFA confirmó a una cantidad importante de artistas que dirán presente en estas ceremonias de inicio.

Este gran torneo presentará 3 ceremonias diferentes, con estilos sumamente distintos, y con una cuota rock que dará un show imperdible en el inicio en Canadá.

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Dicha presencia se dará gracias a Alanis Morissette, una de las artistas más reconocidas de la industria de la música y del rock, quien hace parte del cartel para la inauguración de Canadá.

Los artistas que se presentarán en cada ceremonia son:

México:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Canadá:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Estados Unidos:

Anitta

Future

Katy Perry

Lisa

Rema

Tyla

Sin lugar a dudas, la emoción por ver a Alanis Morissette es total, y los fanáticos esperan poder ver una vez más la potencia de esta artista, que ya demostró su vigencia y talento en el Festival Estéreo Picnic 2025.

Fecha y cómo verla EN VIVO

Esta ceremonia está planeada para llevarse a cabo el 12 de junio cuando Canadá se mida a Bosnia y Herzegovina. El puntapié inicial será a las 12:00 p.m., por lo que la presentación de Morissette será poco antes.

La transmisión podrá ser disfrutada a través de la señal de DSports.