Barcelona vs Newcastle United: hora y dónde ver EN VIVO la definición de la Champions League

Barcelona vs Newcastle United es uno de los partidos imperdibles de la Champions League este 18 de marzo. El equipo español recibe en su casa a los ingleses, en un partido que será absolutamente imperdible.

Luego de un choque de ida que acabó con resultado igualado a 1 tanto, ambos clubes llegan con la ambición de convertirse en clasificados a los cuartos de final de la Champions League.

Este es un partido absolutamente imperdible, y por ello, aquí les contamos todos los detalles, incluida la hora y dónde ver EN VIVO este encuentro.

Así llegan ambos equipos

Los últimos días han sido de gran emoción en la Champions League. Esta máxima competencia del balompié europeo vive fases de definición para así completar su lista de equipos en los cuartos de final.

El pasado martes equipos de la talla del Real Madrid o el Paris Saint-Germain completaron su clasificación a la próxima ronda.

Sin embargo, aun quedan 4 clubes que confian en ser parte de dicha fase, y uno de ellos se definirá entre el Barcelona de España, y el Newcastle de Inglaterra.

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‘Culés ‘y ‘Magpies’ se chocan en un partido de vuelta, luego de haber igualado a 1 el pasado martes 10 de marzo. El equipo ‘blaugrana’ consiguió un empate agónico, gracias a un tanto convertido por Lamine Yamal desde el punto penal al último minuto.

Este resultado deja todo abierto para el choque de vuelta, donde los hinchas del equipo español confían en poder llevarse el pase a la próxima ronda. Sin embargo, para ello deberá mejorar su rendimiento tras un primer partido donde se vio superado por momentos.

Cabe aclarar que, al tratarse de una eliminatoria totalmente igualada, ambos equipos deberán salir a buscar la victoria así sea por la mínima diferencia, para así sellar su pase a cuartos de final.

Hora y dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Newcastle United en Champions League

Si desea ver este encuentro, les contamos que está pautado para llevarse a cabo este 18 de marzo, desde las 12:45 p.m. de Colombia.

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La transmisión oficial de este encuentro puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN y Disney+, al igual que el resto de partidos de esta fase en la Champions League.