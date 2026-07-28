Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia tras gol de Dayro Moreno a Cúcuta Deportivo

Dayro Moreno volvió a estirar su diferencia en la lista de máximos goleadores en Colombia. El legendario delantero del Once Caldas inauguró su marca anotadora en el 2026-II, gracias a un tanto anotado sobre el Cúcuta Deportivo.

Sobre el ocaso del encuentro Dayro anotó el tanto que selló el marcador definitivo. Moreno puso la guinda sobre el pastel para que el partido acabara con un 5-1 sobre los de Norte de Santander.

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Con este gol Dayro volvió a demostrar su capacidad anotadora en la actualidad, pero, también estiró su diferencia como líder en el ranking de máximos goleadores en la historia de Colombia. Aquí les mostramos como va la lista.

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia

Dayro Moreno ha sido, sin lguar a dudas, uno de los delanteros más letales y destacados de Sudamérica en los últimos años. Este atacante ha cosechado una cantidad enorme de tantos con varios clubes del FPC, tanto en el continente, como en campeonato local.

El artillero de 40 años es el máximo goleador en la historia de Colombia por encima de nombres de la talla de Victor Hugo Aristizabal, Radamel Falcao García o Carlos Bacca.

Cada uno de estos nombres han llegado a acumular cifras brillantes de anotación. Sin embargo, Dayro Moreno es el líder del conteo total.

El ranking entero de goles en la historia de Colombia presenta los siguientes nombres:

Dayro Moreno – 384 goles (Once Caldas) Radamel Falcao García – 357 goles (Sin equipo) Víctor Hugo Aristizábal – 346 goles (Retirado) Carlos Bacca – 346 goles (Deportivo Cali) Hugo Rodallega – 293 goles (Independiente Santa Fe)

Sin lugar a dudas, esta cifra es histórica, sobre todo por estar cada vez más cerca de los 400 tantos, un número que hace algunos años era inimaginable.

¿Cuándo vuelve a jugar Dayro Moreno?

En caso de que quiera seguir el detalle de las próximas anotaciones de Dayro, le contamos que el siguiente partido del atacante está pautado para el día 30 de julio.

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Este choque será ante Envigado, en el encuentro de vuelta por la Copa Colombia, que está pautado para dar inicio sobre las 3:30 p.m.

Por otro lado, su siguiente choque correspondiente a la Liga BetPlay será frente a Independiente Santa Fe el próximo 2 de agosto a las 8:00 p.m.