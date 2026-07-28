En los últimos días se ha filtrado información del más reciente celular de Apple, pues la empresa lanza un nuevo modelo cada año por la demanda de usuarios y sus estrategias de mercado, por lo que los usuarios están a la espera para cambiarlo o decidir si se quedan con su modelo actual. Recordemos que el iPhone 17 Pro Max salió a la venta el 19 de septiembre del 2025 y la presentación oficial fue el 9 del mismo mes.

La compañía es conocida por su innovación en los productos y se espera que el iPhone 18 Pro Max salga el próximo mes de septiembre. Aunque Apple no ha anunciado una fecha oficial, se han filtrado fuertes rumores de cuáles serán sus colores y novedades.

Le puede interesar: Activar las notificaciones de sismos en iPhone si es posible: hágalo en estos sencillos pasos

Posibles colores y diseño del nuevo iPhone 18 Pro Max

Se han filtrado posibles maquetas de cómo serían los celulares y, según el filtrador ‘Weibo Fixed Focus’, los colores que predominan para su lanzamiento son el rojo cereza, el azul claro y el negro.

Además, se ha anunciado que el diseño sería muy similar al iPhone 17 Pro, solo que con unos contrastes más ‘finos’, así como se eliminaría el estilo bicolor de la parte trasera, dejando un color uniforme. Se habla de que el grosor sería 2 mm más ancho que el modelo anterior y tendría una batería estimada de entre 5.100 y 5.200 mAh, esta es una mejora comparada con los 5.088 mAh que tenía el iPhone 17 Pro.

Por otro lado, la característica más esperada por los usuarios sería su cámara principal con apertura variable, pues se ha mencionado que, por primera vez en un iPhone, el celular tendría un control manual del diafragma, permitiendo ajustar la luz, ofrecer un control profesional y lograr unas mejores fotos, ya que esta función solo se había visto en las cámaras profesionales.

El iPhone 18 Pro Max promete mejorar múltiples funcionalidades, e incluso estrenaría el chip A20 como procesador, con 2 nanómetros, llegando a ser un 15% más rápido y un 30% más eficiente, para ahorrar así energía y mejorar sus funciones de inteligencia artificial.

Vea también: Este es el hábito que podría dañar la vida útil de la batería de su iPhone; todos lo hacen

¿Cuánto podría llegar a costar el iPhone 18 Pro Max en Colombia?

Es importante tener en cuenta que Apple no ha dado un precio oficial, pero se habla de un precio estimado para el esperado celular de $1.399 dólares. Teniendo en cuenta los gastos de importación e impuestos, este dispositivo podría llegar a costar entre 11 y 13 millones de pesos colombianos. No obstante, se espera que su precio oficial sea presentado en septiembre del 2026.

Escrito por: Helen Tamayo