Dayro Moreno habló sobre su padre y se refirió a famoso meme de ‘su papá no lo quiere’

Dayro Moreno ha sido uno de los protagonistas de la escena del fútbol colombiano en las últimas semanas. Este ariete del Once Caldas recibió grandes muestras de cariño por parte del público, tras su aparición en la ‘tricolor’.

A pesar de su elevada edad, Moreno volvió a vestir la camiseta de la ‘tricolor’, y los hinchas corearon su nombre en muestra de apoyo.

Aprovechando este cariño, el delantero reveló como se sintió al vestir la indumentaria de los ‘cafeteros’ e incluso reveló si realmente ‘su papá si lo quiere’.

¿El papá de Dayro Moreno si lo quiere?

Para nadie es un secreto que Dayro Moreno es una de las figuras más resaltantes del fútbol en Colombia. Este histórico goleador es el mayor anotador del país, gracias a su brillo en el campeonato local.

Moreno ha protagonizado varios momentos legendarios en la cancha, e incluso, también en redes sociales con clips virales.

Uno de ellos es el legendario ‘Dayro Moreno traicionero’, en el cual se ve a un niño claramente molesto con el delantero, al punto de asegurar que ‘su papá no lo quiere’.

Este se ha convertido en un meme inolvidable en Colombia, país en el que muchos repiten la frase ‘Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere’, al punto de ser utilizada incluso por los compañeros del delantero.

En este momento de revuelo, el futbolista se refirió al tema, e incluso publicó en su canal de YouTube un video junto a sus padres, donde incluso reveló como se enteró de la convocatoria a la ‘tricolor’.

El delantero inició este video justamente con el clip viral del niño, seguido de una declaraciones de su padre, Edinael Moreno. Este hombre se refirió a su hijo, y aseguró que si lo quiere.

En sus redes sociales, Moreno promocionó este video. En el post, Dayro escribió “parceritos vean pues que el cucho si me quiere”.

Esto desató varias risas en redes sociales, por parte de hinchas que nuevamente mostraron cariño hacia el delantero.

Sin lugar a dudas, la presencia de Dayro Moreno es uno de los momentos más destacados de estas Eliminatorias para la Selección Colombia, y el delantero mostró gran agradecimiento a sus fanáticos, y a sus compañeros en la ‘tricolor’.