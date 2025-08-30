Este fue el último gol de Dayro Moreno con la Selección Colombia: ¿volverá a anotar?

Dayro Moreno ha sido uno de los protagonistas del fútbol sudamericano en las últimas horas. Después de varios años de ausencia, el máximo goleador de la historia de Colombia volvió a ser convocado por la Selección.

Este ariete cuenta con una actualidad destacada, por lo que cientos de fanáticos elevaron una petición por ver al delantero con la ‘tricolor’.

Más noticias: Dayro Moreno llegó en helicóptero al Estadio de Techo para jugar con el Once Caldas

Finalmente luego de mucha espera, el momento llegó, Néstor Lorenzo convocó a Dayro Moreno para los partidos ante Bolivia y Venezuela, y por ello, aquí les recordamos el último gol del delantero con la Selección Colombia.

El último gol de Dayro Moreno con la Selección Colombia

Dayro Moreno ha sido uno de los delanteros más destacados en la historia de Colombia. Este atacante cuenta con una amplia cantidad de goles, los cuales le han permitido brillar en el fútbol local e internacional.

A pesar de esto, Dayro no ha podido contar con la continuidad necesaria en la Selección Colombia, donde ha acumulado 31 partidos con la absoluta, pero con varios años de ausencia.

Más noticias: Once Caldas llegó al FC25, así se ve Dayro Moreno y sus demás jugadores

En esta cantidad de encuentros Moreno logró 3 goles, siendo el último en un amistoso en 2016 ante el combinado de Haiti.

En caso de que no lo recuerde, aquí le dejamos un video del gran tanto de Dayro Moreno aquel día.

Lo cierto es que en este próximo mes de septiembre, Dayro volverá a vestir la ‘tricolor’ en una gran oportunidad para aportar al combinado nacional en su camino al Mundial de 2026.

Les recordamos que el primer choque será el 4 de septiembre ante Bolivia en condición de local, mientras que el 9 del mismo mes, Colombia deberá medirse a Venezuela como visitante.

La convocatoria completa

En caso de que no haya visto la convocatoria completa de Colombia para este partido, aquí se la dejamos en su totalidad:

Porteros:

1- Camilo Vargas

2- David Ospina

3- Kevin Mier

Defensas:

4- Andrés Román

5- Daniel Muñoz

6- Davinson Sánchez

7- Deiver Machado

8- Jhon Lucumí

9- Johan Mojica

10- Yerry Mina

11- Yerson Mosquera

12- Santiago Arias

Mediocampistas:

13- James Rodríguez

14- Jaminton Campaz

15- Jefferson Lerma

16- Jorge Carrascal

17- Juan Camilo Portilla

18- Juan Fernando Quintero

19- Kevin Castaño

20- Richard Ríos

Delanteros:

21- Dayro Moreno

22- Jhon Arias

23- Jhon Córdoba

24- Luis Díaz

25- Luis Suárez

26- Marino Hinestroza