Este fue el último gol de Dayro Moreno con la Selección Colombia: ¿volverá a anotar?
Dayro Moreno tiene más de 30 apariciones en la Selección Colombia, con la que ha logrado cosechar 3 tantos.
Dayro Moreno ha sido uno de los protagonistas del fútbol sudamericano en las últimas horas. Después de varios años de ausencia, el máximo goleador de la historia de Colombia volvió a ser convocado por la Selección.
Este ariete cuenta con una actualidad destacada, por lo que cientos de fanáticos elevaron una petición por ver al delantero con la ‘tricolor’.
Finalmente luego de mucha espera, el momento llegó, Néstor Lorenzo convocó a Dayro Moreno para los partidos ante Bolivia y Venezuela, y por ello, aquí les recordamos el último gol del delantero con la Selección Colombia.
Dayro Moreno ha sido uno de los delanteros más destacados en la historia de Colombia. Este atacante cuenta con una amplia cantidad de goles, los cuales le han permitido brillar en el fútbol local e internacional.
A pesar de esto, Dayro no ha podido contar con la continuidad necesaria en la Selección Colombia, donde ha acumulado 31 partidos con la absoluta, pero con varios años de ausencia.
En esta cantidad de encuentros Moreno logró 3 goles, siendo el último en un amistoso en 2016 ante el combinado de Haiti.
En caso de que no lo recuerde, aquí le dejamos un video del gran tanto de Dayro Moreno aquel día.
Lo cierto es que en este próximo mes de septiembre, Dayro volverá a vestir la ‘tricolor’ en una gran oportunidad para aportar al combinado nacional en su camino al Mundial de 2026.
Les recordamos que el primer choque será el 4 de septiembre ante Bolivia en condición de local, mientras que el 9 del mismo mes, Colombia deberá medirse a Venezuela como visitante.
En caso de que no haya visto la convocatoria completa de Colombia para este partido, aquí se la dejamos en su totalidad:
Porteros:
1- Camilo Vargas
2- David Ospina
3- Kevin Mier
Defensas:
4- Andrés Román
5- Daniel Muñoz
6- Davinson Sánchez
7- Deiver Machado
8- Jhon Lucumí
9- Johan Mojica
10- Yerry Mina
11- Yerson Mosquera
12- Santiago Arias
Mediocampistas:
13- James Rodríguez
14- Jaminton Campaz
15- Jefferson Lerma
16- Jorge Carrascal
17- Juan Camilo Portilla
18- Juan Fernando Quintero
19- Kevin Castaño
20- Richard Ríos
Delanteros:
21- Dayro Moreno
22- Jhon Arias
23- Jhon Córdoba
24- Luis Díaz
25- Luis Suárez
26- Marino Hinestroza
