La FIFA ya publicó cuál fue el mejor gol del Mundial 2026: ¿Quién lo hizo? Vea la jugada aquí

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entregó una cantidad enorme de emociones para los amantes del balompié. Este torneo dejó momentos imperdibles para los fanáticos de este deporte, quienes vieron a figuras reunidas en un solo campo.

Este torneo coronó a España en un desarrollo que tuvo una cantidad enorme de partidos imperdibles, jugadas icónicas, y goles totalmente históricos.

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Muchas de las anotaciones de este torneo fueron ‘golazos’. No obstante, la FIFA eligió a un solo tanto como el mejor de toda la competencia, y aquí les contamos cual fue.

Los candidatos

Sin lugar a dudas, cada edición de la Copa Mundial de la FIFA deja momentos inigualables para los amantes del fútbol a nivel internacional. Esta competencia corona cada 4 años a un nuevo país como el rey del balompié.

Claramente, el talento derrochado por los jugadores queda en evidencia en cada una de las ediciones con jugadas totalmente históricas.

Muchas de ellas, de hecho, llegan a ser reconocidas en premios brillantes, como el gol de James Rodríguez a Uruguay en 2014, o el de Benjamin Pavard a Argentina en 2018.

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La FIFA publicó cuál fue el mejor gol del Mundial 2026, ¿Quién lo hizo?

De hecho, la FIFA ya eligió su gol favorito de esta edición, y aquí les contamos de cual se trata. Recientemente el máximo ente del fútbol había revelado una lista de los mejores tantos, con el objetivo de escoger al ganador.

Los candidatos habían sido:

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde vs. Argentina)

Lionel Messi (Argentina vs. Argelia)

Julián Álvarez (Argentina vs. Suiza)

Kylian Mbappé (Francia vs. Senegal)

Erling Haaland (Noruega vs. Brasil)

Ferran Torres (España vs. Argentina)

Jude Bellingham (Inglaterra vs. Francia)

Wilson Isidor (Haití vs. Marruecos)

Elijah Just (Nueva Zelanda vs. Irán)

Daizen Maeda (Japón vs. Suecia)

Eldor Shomurodov (Uzbekistán vs. RD Congo)

Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina vs. Qatar)

Después de una larga votación, el tanto elegido para ser el ganador de esta categoría fue el anotado por Sidny Lopes Cabral ante Argentina.

Este gol fue anotado en la fase de dieciseisavos de final, en el tiempo extra para igualar el partido 2-2. Lopes Cabral acertó un remate esquinado a la parte superior derecha del arco de Emiliano ‘El Dibu’ Martínez.

Sin lugar a dudas, este gol fue imperdible, y quedará en la memoria como el mejor gol anotado en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.