Así va la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras el doblete de Haaland a Brasil: ¿Quién lidera?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió partidos totalmente brillantes durante el pasado fin de semana. Gigantes del torneo cayeron en el camino, como fue el caso de Brasil y México, quienes no pudieron superar a sus rivales europeos.

Neymar y Julián Quiñones vieron a sus combinados caer eliminados, a manos de los seleccionados de Noruega e Inglaterra, en dos partidos claves.

Jude Bellingham fue una de las figuras de este partido, aunque, la clave de la jornada fue, sin dudas, Erling Haaland, quien destacó con un doblete definitivo para elimijnar a Brasil.

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El ‘androide’ volvió a sumar 2 tantos a su cuenta, y aquí les contamos como va la lista de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así va la lista de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 de forma puntual ha sido un torneo en el que han brillado una cantidad importante de figuras. Esta competencia ha demostrado una vez más el talento de grandes delanteros.

Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi han sido 3 figuras que han demostrado su fuerza, y además han batallado partido a partido por el titulo goleador de esta competencia.

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Hasta HOY 6 de julio, la tabla de anotadores marcha de la siguiente manera:

Aquí tienes la lista de los máximos artilleros del torneo al día de hoy, ordenada de mayor a menor:

Lionel Messi (Argentina): 7 goles

Kylian Mbappé (Francia): 7 goles

Erling Haaland (Noruega): 7 goles

Harry Kane (Inglaterra): 6 goles

Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles

Mikel Oyarzabal (España): 4 goles

Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles

Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles

Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles

Julián Quiñones (México): 4 goles

Algunas de estas figuras ya han quedado en el camino. Sin embargo, otros han sido claves para el avanve de sus selecciones, como es el caso de Harry Kane y Jude Bellingham, quienes anotaron en el partido de octavos de final frente a México, donde Inglaterra se impuso por 3-2.

Estos delanteros brillan de forma indudable, y de hecho, esperan hacerlo hasta llevar a sus equipos a la cima de este torneo, que ha contado con la cuota goleadora de las grandes figuras de Europa y de Sudamérica.