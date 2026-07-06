Partidos HOY 6 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Portugal y España chocan en octavos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vuelve este 6 de julio, con la ambición de encantar a los amantes del balompié con 2 partidos totalmente imperdibles. Grandes potencias del fútbol chocarán, con el sueño de lograr dejar por todo lo alto el nombre de su país.

Luego de un fin de semana que dejó la gran caída de 2 de los anfitriones, como fue el caso de Canadá y Mexico, el torneo vuelve a barajar para dar una nueva oportunidad de clasificación a 4 equipos de peso.

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4 naciones volverán a la cancha este 6 de julio, con dos auténticos ‘partidazos’ que no puede perderse si es un verdadero amante del fútbol. Si usted es uno de ellos, aquí les dejamos la jornada completa.

Partidos HOY 6 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las ediciones más emocionantes en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo ha dejado partidos claves, y también momentos que han enamorado a miles de amantes del fútbol.

Grandes figuras se han despedido de la competencia, como fue el caso de Neymar, mientras que otros jovenes sueñan con llevar a su país a la gloria.

Con el avance de la competencia, cada vez son menos los equipos que quedan en camino a conseguir el histórico trofeo. De hecho, este mismo lunes pueden quedar eliminados otros 2, incluido un gigante europeo.

Por un lado, España y Portugal serán los encargados de abrir la jornada, y lo harán con un choque imperdible en los octavos de final, con lo que sería el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa Mundial de la FIFA.

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Ambos equipos buscarán llegar a cuartos de final, luego de haber conseguido un rendimiento notable, tanto en fase de grupos, como también en los dieciseisavos de final.

A este ‘partidazo’ además se sumará un cotejo entre Estados Unidos y Bélgica. El último anfitrión con vida en el torneo espera lograr un nuevo golpe, ante un europeo que pasó de forma agónica sobre Senegal.

La jornada al completo se jugará de la siguiente manera con choques imperdibles: