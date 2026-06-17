Así va la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 HOY 17 de junio: ¿Messi es líder?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha presentado una gran cantidad de emociones en los últimos días. Este torneo ha contado con partidos históricosen presencia de las mejores figuras del balompié a nivel internacional.

Varios de estos jugadores destacados han demostrado su capacidad para definir partidos, y han escrito su nombre en los libros históricos de esta competencia.

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Lionel Messi fue uno de los más destacados, sobre todo por sus 3 anotaciones frente a Argelia, el pasado 16 de junio. Esto le permitió aumentar su cuota en la tabla de goleadores. De hecho, si desea saber quienes son los 10 primeros de esta lista, aquí se la tenemos.

Lista de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 HOY

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha mostrado lo mejor de varios talentos del fútbol. Jugadores brillantes como Vinicius Júnior, Erling Haaland, Kylian Mbappé o Lionel Messi han brillado gracias a su aportación a sus selecciones.

Esto les ha permitido figurar como parte de la lista de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para que sepa quienes han brillado con tantos en este torneo, aquí les tenemos el ranking completo:

1- Lionel Messi – 3 goles

2- Erling Haaland – 2 goles

3- Kylian Mbappé – 2 goles

4- Kai Havertz – 2 goles

5- Folarin Balogun – 2 goles

6- Elijah Just – 2 goles

7- Yasin Ayari – 2 goles

8- Abdulelah Al-Amri – 1 gol

9- Alexander Isak – 1 gol

10- Amad Diallo – 1 gol

Claramente hay otros jugadores que tienen 1 gol dentro del torneo, sobre todo por participar en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 que ha estado lleno de tantos.

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Cabe recordar que a esta lista se esperan sumar otros candidatos a la bota de oro de este torneo. Esto debido a que algunos jugadores de poderío ofensivo no han debutado, como es el caso de Luis Díaz y Harry Kane.

Sin lugar a dudas, la emoción por este torneo será total. Esta competencia presentará más partidos que, por supuesto, tendrán a grandes goleadores, quienes anotarán tantos brillantes.

En el caso puntual de Messi, la diferencia del argentino puede ser extendida el próximo 22 de junio, cuando se mida a Austria en la segunda fecha del grupo J.