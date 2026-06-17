¿Neymar no jugará la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026? Últimos exámenes no serían favorables

La participación de Neymar en la Copa Mundial FIFA 2026 genera incertidumbre. En las últimas horas, han surgido versiones que indican que el futbolista brasileño podría perderse la fase de grupos debido a resultados poco alentadores en sus más recientes exámenes médicos. La situación ha encendido las alarmas entre aficionados y expertos, quienes siguen de cerca su estado físico de cara al torneo.

El delantero se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del Santos F.C., un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo. Tras unas pruebas médicas se conoció que la lesión era mpas grave de lo esperado, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

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Este lunes 15 de junio, Neymar se sometió a nuevos exámenes, pero al parecer, los reusltados para el delantero y la Selección de Brasil no serían favorables. ¿Se perderá la fase de grupos? Esto se sabe.

¿Neymar jugará los próximos partidos con Brasil?

Brasil hizo su debut en la Copa Mundial FIFA 2026 contras Marruecos el pasado sábado 13 de junio. De manera sorprendente sorprendió con 1 a 1, y los hinchas solo preguntaban por Neymar. Por lo tanto crece la duda si estará frente Haití este viernes 19 y Escocia el 24 de este mes.

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Tras el tercer examen médico del Neymar, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió no hacer los resultados públicos. Sin embargo, fuentes de ESPN y del equipo médico señalan que la situación actual del jugador no es favorable. Al parecer se habría solicitado al cuerpo técnico no tener en cuenta al delantero para los encuentros que se llevarán a cabo en la fase de grupos.

De hecho, la ausencia de Neymar en la sesión de este lunes complica su presencia para el segundo partido. Hasta el momento la información no ha sido confirmada por la Confederación Brasileña de Fútbol, por lo que se espera un pronto pronunciamiento ante la salud física del astro brasileño.

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A pesar de toda la situación, una novedad favorable es que Neymar estuvo este martes 16 de junio ejercitándose en solitario por primera vez en el campo del Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos). Según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el 10 del Santos “dio un paso más en su proceso de recuperación”.