Independiente Santa Fe vs Peñarol: hora y dónde ver EN VIVO el debut del ‘león’ en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe vive un choque clave frente a Peñarol en la Copa Libertadores. El ‘león’ sueña con hacer un papel histórico en este icónico torneo, pero, para ello deberá intentar iniciar con 3 puntos de oro en su primera fecha.

Dos grandes campeones del continente se miden. De hecho, lo harán en un partido que marcará el inicio de la competencia más importante de Sudamérica para ambos combinados.

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Si usted es hincha del ‘león’ o no quiere perderse ni un detalle de lo que es este partido de alto nivel en Sudamérica, aquí les contamos su hora de inicio, y dónde verlo.

Así llegan ambos equipos

Santa Fe es, indudablemente, uno de los clubes con mayor cantidad de peso en Colombia. El ‘león’ será uno de los principales representantes del FPC en la Copa Libertadores.

El ‘albirrojo’ llega luego de haber sido campeona del fútbol colombiano en 2025. Aun así, su realidad actual es distinta, los ‘cardenales’ llegan con un nivel ciertamente inestable y fuera de los primeros 8 que dan paso a cuadrangulares.

Santa Fe afrontará este encuentro luego de empatar frente a Deportes Tolima. De hecho, también deberá llegar a este partido con un ojo en vistas del próximo partido ante Millonarios, en un clásico que está pautado para el próximo 12 de abril.

Por otro lado, Peñarol llega con buen nivel demostrado en el fútbol de Uruguay. El ‘manya’ jugará ante Santa Fe luego de derrotar a Progreso el pasado 4 de abril por el campeonato uruguayo.

Este club se posiciona en el lugar 2 de la tabla local de dicho país, solo por detrás de Racing Club de Montevideo, líder de Uruguay.

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Cabe recordar que en este grupo también militan Platense de Argentina, y Corinthians de Brasil, quienes también chocarán en esta primera fecha.

Hora y dónde ver EN VIVO Santa Fe vs Peñarol

Independiente Santa Fe y Peñarol se medirán esta noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este encuentro está pautado para dar inicio sobre las 9:00 p.m.

Si desea ver este partido, podrá seguir su transmisión oficial a través de las señales de ESPN y Disney+, además con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.