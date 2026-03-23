El pasado sábado, la joven promesa del fútbol colombiano, Santiago Castrillón, de Millonarios, se desmayó en medio de un partido contra Independiente Santa Fe en las divisiones sub-20. El hecho preocupó a todos los asistentes al encuentro, asegurando que el joven había salido inconsciente del campo de juego.

De inmediato, todo el cuerpo médico de los embajadores le dio asistencia médica con el fin de poder trasladarlo a la Clínica Colina, donde iba a recibir la atención necesaria. Sin embargo, según informaron algunos hinchas que estaban en el lugar, el diagnóstico del joven no era nada alentador y habría sufrido dos infartos que necesitaron reanimación tanto en la ambulancia como en la clínica.

Seguir leyendo: Jugador de Millonarios se desmayó en pleno partido y se encuentra en UCI; esto se sabe

Aunque esta información nunca fue confirmada, en medio de la edición del VBAR de Caracol Radio del pasado sábado 21 de marzo, Cristián Pinzón se refirió al tema y aseguró que el joven estaba en UCI. En horas de la noche de ese mismo día, habría sido trasladado a la Fundación Cardioinfantil, según revelaron en redes sociales algunos de sus seguidores.

Falleció Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios

El pasado domingo, a las 11:30 p.m., por medio de su cuenta de Instagram, Millonarios reveló que el jugador había fallecido debido a las complicaciones de salud que presentaba. En ningún momento mencionan detalles de lo que le pasó al joven, pero envían un fuerte mensaje de condolencias a toda su familia.

“Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.”, mencionó el club.

Seguir leyendo: Revelan el calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026: fechas, rivales y más

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

El joven había llegado a Millonarios en el 2021 y en el 2025 fue convocado en una oportunidad para un partido con el equipo de mayores. Era el ’10’ en el cuadro de los embajadores en la sub-20, donde todos lo recuerdan como la gran promesa por todo el talento que lo hizo destacar.

Por ahora, no se conocen detalles de su despedida, pero varias leyendas del FPC, como compañeros de Millonarios, le han dejado varios mensajes de condolencias, asegurando que sin duda, se fue cumpliendo su sueño de jugar fútbol.