¿Cuándo empieza la Copa Sudamericana 2026? Esta es la fecha en la que comenzaría Millonarios

El pasado 4 de marzo, Millonarios vivió una jornada soñada en la Copa Sudamericana 2026. El equipo ‘albiazul’ derrotó de manera aplastante al Atlético Nacional, con un marcador de 1-3, desde el Estadio Atanasio Girardot.

Esto aseguró que el equipo capitalino llegara a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que será parte de esta importante competencia continental durante este año.

Más noticias: Sorteo Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y cómo será la ceremonia

Para que no se lo pierda, aquí les contamos cuando será el inicio de la Copa Sudamericana en su edición de 2026, y cuando sería el inicio para Millonarios.

¿Cuándo se sabrán los rivales de Millonarios?

Sin lugar a dudas, Millonarios consiguió un triunfo clave en el inicio de este mes de marzo. El equipo capitalino consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana, luego de una actuación pletórica de Rodrigo Contreras.

El delantero argentino contribuyó con un doblete para conseguir un importante triunfo ante el Atlético Nacional, desde la ciudad de Medellín.

Frente a esto, Millonarios se embolsilló una importante cantidad de dinero, y también un pase clave para la fase de grupos de este torneo.

Luego de esta clasificación, varios fanáticos están atentos a poder conocer a los rivales de Millonarios, y de hecho, faltaría muy poco para esto.

El sorteo de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, con lo que será la definición de los grupos de esta gran competencia.

Más noticias: Así fue el golazo de Rodrigo Contreras en Nacional vs Millonarios por Sudamericana 2026

Millonarios conocerá en esta fecha los rivales que se sortearán en su grupo, en lo que será una competencia apasionante por lo más alto del fútbol en Sudamérica.

¿Cuándo comenzará la Copa Sudamericana?

Luego de esta esta definición de la fase de grupos, se podrá empezar la preparación por parte de cada uno de los equipos para llegar a esta importante competencia.

Una vez esto se dé, la cuenta atrás para el comienzo de la Copa Sudamericana iniciará. La fecha 1 de la fase de grupos está pautada para los días 7, 8 y 9 de abril, por lo que Millonarios podría jugar su primer encuentro entre estos 3 días.

Por el momento, el equipo de la capital se preparará para su próximo choque, el cual está pautado para el día 9 de marzo, cuando se enfrente al Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay 2026-I-.