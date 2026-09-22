Así puede activar el modo ‘Queen’ en WhatsApp: la pasión por los clásicos desde su teléfono celular

Queen es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del rock. Este grupo ha resaltado de manera notable por varias décadas, incluso después del triste fallecimiento de Freddie Mercury para el mundo del rock.

Varios de los éxitos de este grupo se han convertido en himnos totalmente legendarios, gracias al legado inolvidable de esta banda, y el talento que siempre los caracterizó.

Miles de fanáticos han disfrutado de esta banda por varios años. De hecho, muchos fans demuestran su pasión por este grupo de distintas formas.

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Incluso, en su teléfono celular puede hacerlo de manera notable, gracias a ciertos ajustes rápidos y sencillos en WhatsApp.

Así puede activar el modo ‘Queen’ en WhatsApp

A lo largo del tiempo, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel internacional. Este servicio de mensajería se ha ganado el cariño de miles de usuarios en el mundo.

Gracias al alcance que logra tener esta app a la hora de mandar mensajes a sus seres queridos sin importar la distancia, muchas personas lo usan en su día a día.

Para encantar a sus usuarios, esta app está en constante actualización, lo que le permite estrenar cada vez nuevas opciones dentro de sus menús.

De hecho, gracias a algunos pequeños ajsutes puede demostrar su pasión y cariño hacia sus bandas favoritas en su teléfono celular.

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Si usted quiere hacerlo con Queen, puede lograrlo de manera sencilla con el siguiente paso a paso en su dispositivo.

Descargar Nova Launcher y una imagen de la banda en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Esto le permitirá demostrar la pasión por Queen desde adentro. Sin embargo, no es el único ajuste que puede hacer para exponer su fanatismo por la banda.

También puede ajustar de forma simple el fondo de sus chats dentro de la aplicación. Para ello solo debe descargar otra imagen en PNG, y ajustar esta personalización en el apartado de chats y ajustes en su app.

Esto le permitirá demostrar su cariño por Queen, una de las bandas más grandes e inolvidables de toda la música internacional.