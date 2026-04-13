El disco de Queen que decepcionó a Brian May y a sus fanáticos: “fue un error”
Queen tiene un catálogo lleno de éxitos, pero, también un punto bajo como toda banda dentro de la industria musical.
Queen tiene un catálogo lleno de éxitos, pero, también un punto bajo como toda banda dentro de la industria musical.
Queen es una de las bandas más grandes en la historia de la música, y del rock, por supuesto como género dentro de la industria. Esta agrupación ha conseguido encantar a miles de personas, a través de himnos y un legado que trasciende épocas.
De la mano de Freddie Mercury, Queen demostró por años que es una banda histórica, y así se ha mantenido como líder del rock, incluso a pesar de sus largas décadas de inactividad real.
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Aunque, esta agrupación es una de las más aclamadas y aplaudidas del género, hay una etapa que para muchos fue un fiasco, incluso para su propio guitarrista Brian May, y aquí les contamos porque.
Sin lugar a dudas, Queen tiene un catálogo lleno de álbumes que marcaron época. Lanzamientos como ‘A Night At The Opera’ o ‘News of the World’ son brillantes, gracias a canciones notables de su repertorio.
No obstante, otros no han alcanzado esta popularidad, y hasta han llegado a quedar en el olvido. Uno de ellos es, sin duda alguna, ‘Hot Space’.
Para 1982 la fama de Queen era brillante y su poderío innegable. La agrupación británica había conquistado a miles de fanáticos con sonidos que, sin dudas, resultaban emocionantes, y eran capaces de estremecer a la industria.
A pesar de esto, para aquel momento la agrupación optó por lanzar un disco experimental, y probar nuevos sonidos que incluso, estaban por delante de la industria.
El estilo de este álbum era ciertamente rock, pero incluía sintetizadores, y detalles de música disco, algo que no gustó para la época.
De hecho, aunque dejó un himno generacional como ‘Under Pressure’, varios ‘tracks’ del álbum pasaron desapercibidos, y tiempo después el propio Brian May admitiría este error.
Según el guitarrista este fue un error, debido a que la banda se adentró mucho en esta experimentación, incluso al implementar sonidos funk.
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A pesar de esto, May compara lo que intentaron con lo hecho por Michael Jackson en ‘Thriller’ también lanzado en aquel momento, y asegura que tiene matices parecidos, pero no lograron el mismo éxito.
Lo cierto es que ‘Hot Space’ es su álbum más criticado. Sin embargo, el legado de Queen es enorme y se mantiene vigente, a pesar de este lanzamiento.