El disco de Queen que decepcionó a Brian May y a sus fanáticos: “fue un error”

Queen es una de las bandas más grandes en la historia de la música, y del rock, por supuesto como género dentro de la industria. Esta agrupación ha conseguido encantar a miles de personas, a través de himnos y un legado que trasciende épocas.

De la mano de Freddie Mercury, Queen demostró por años que es una banda histórica, y así se ha mantenido como líder del rock, incluso a pesar de sus largas décadas de inactividad real.

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Aunque, esta agrupación es una de las más aclamadas y aplaudidas del género, hay una etapa que para muchos fue un fiasco, incluso para su propio guitarrista Brian May, y aquí les contamos porque.

El disco de Queen que decepcionó a Brian May

Sin lugar a dudas, Queen tiene un catálogo lleno de álbumes que marcaron época. Lanzamientos como ‘A Night At The Opera’ o ‘News of the World’ son brillantes, gracias a canciones notables de su repertorio.

No obstante, otros no han alcanzado esta popularidad, y hasta han llegado a quedar en el olvido. Uno de ellos es, sin duda alguna, ‘Hot Space’.

Para 1982 la fama de Queen era brillante y su poderío innegable. La agrupación británica había conquistado a miles de fanáticos con sonidos que, sin dudas, resultaban emocionantes, y eran capaces de estremecer a la industria.

A pesar de esto, para aquel momento la agrupación optó por lanzar un disco experimental, y probar nuevos sonidos que incluso, estaban por delante de la industria.

El estilo de este álbum era ciertamente rock, pero incluía sintetizadores, y detalles de música disco, algo que no gustó para la época.

De hecho, aunque dejó un himno generacional como ‘Under Pressure’, varios ‘tracks’ del álbum pasaron desapercibidos, y tiempo después el propio Brian May admitiría este error.

Según el guitarrista este fue un error, debido a que la banda se adentró mucho en esta experimentación, incluso al implementar sonidos funk.

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A pesar de esto, May compara lo que intentaron con lo hecho por Michael Jackson en ‘Thriller’ también lanzado en aquel momento, y asegura que tiene matices parecidos, pero no lograron el mismo éxito.

Lo cierto es que ‘Hot Space’ es su álbum más criticado. Sin embargo, el legado de Queen es enorme y se mantiene vigente, a pesar de este lanzamiento.