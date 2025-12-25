Brian May sacó a la luz canción inédita de Queen; fue grabado hace más de 50 años

Brian May sorprendió a los seguidores de Queen al dar a conocer una canción que había permanecido guardada durante más de cinco décadas.

El guitarrista presentó el tema durante un programa especial de Navidad, donde compartió música y recuerdos relacionados con la banda.

La revelación llamó la atención de los fanáticos, ya que se trata de una grabación realizada en los primeros años de Queen y que nunca había sido publicada de manera oficial. Según explicó May, la canción fue registrada para un álbum clásico del grupo, pero quedó fuera del lanzamiento final.

La canción inédita de Queen que Brian May sacó a la luz

El tema lleva por nombre “Not For Sale (Polar Bear)” y fue grabado originalmente para el álbum Queen II, publicado en 1974. Sin embargo, por distintas razones, no fue incluida en ese disco y permaneció archivada durante décadas.

Brian May explicó que, aunque durante años circuló una versión pirata relacionada con Smile —la banda que formó antes de Queen—, esta grabación pertenece a una etapa posterior y nunca había sido escuchada públicamente. “Es una canción de hace mucho tiempo, pero según lo que conozco, nadie nunca escuchó esta versión”, afirmó el guitarrista al presentarla en el programa radial.

En la grabación se pueden apreciar varias capas de voces, entre ellas una que sería de Freddie Mercury. May también señaló que decidió compartir la canción para conocer la reacción del público. “Paso esta versión aquí porque tengo curiosidad de conocer las reacciones del público”, comentó.

Finalmente, el músico confirmó que “Not For Sale (Polar Bear)” formará parte de la reedición de Queen II, prevista para el año 2026, lo que permitirá que más seguidores descubran este material inédito de una de las bandas más importantes del rock.