Así puede activar el modo ‘My Chemical Romance’ en WhatsApp: la pasión ‘emo’ desde su celular

My Chemical Romance es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes de la música en este siglo. Esta agrupación ha destacado en varios momentos, gracias a su estilo emocional y oscuro en sus canciones.

Los liderados por Gerard Way resultaron ser uno de los grupos más grandes de la época emo, sobre todo con un recorrido inolvidable a inicios de los 2000.

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Este grupo cuenta con una fanaticada enorme a nivel mundial, tal y como se ha visto en los últimos años. De hecho, si usted es uno de ellos, aquí le contamos como puede demostrar esta pasión desde su teléfono celular, gracias a WhatsApp.

Así puede activar el modo ‘My Chemical Romance’ en WhatsApp

Sin lugar a dudas, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más destacadas y utilizadas del mundo de la tecnología, gracias a su servicio de mensajería de gran alcance.

Miles de personas disfrutan de esta app, sobre todo por la forma en la que los usuarios la utilizan para comunicarse con sus seres queridos, sin importar la distancia.

En el último tiempo, WhatsApp ha actualizado una amplia cantidad de aspectos en su aplicación. De hecho, varios elementos permiten personalizar a su gusto la interfaz.

De hecho, gracias a pequeños ajustes en esta app, puede activar un modo ‘My Chemical Romance’, para demostrar su pasión por esta agrupación.

En caso de que quiera disfrutar de este modo, debe seguir el siguiente paso a paso:

Descargar Nova Launcher y una imagen de la banda en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Particularmente, esta no es el único ajuste que puede hacer para demostrar su fanatismo por My Chemical Romance. De hecho, también puede modificar el fondo de pantalla de sus chats.

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Para ello, deberá descargar otra imagen de este grupo en formato PNG, y acceder al apartado de ajustes y chats de WhatsApp.

Una vez haga esto, podrá cambiar el fondo de todos sus chats, o incluso hacerlo de manera personalizada uno por uno, con una imagen especial de la banda en cada caso específico.

Sin lugar a dudas, My Chemical Romance es una de las bandas más icónicas de toda la historia, y usted podrá demostrar su pasión hacia ellos con este modo en WhatsApp.