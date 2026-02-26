¿Linkin Park o My Chemical Romance? Vote AQUÍ en el ‘Mundial del rock’ a lo mejor del nuevo milenio

Avanzamos con el grupo D del ‘Mundial del rock’ de Radioacktiva, en donde se va a elegir a la mejor banda de los 2000, la que marcó este nuevo milenio con sus canciones, que aún en la actualidad se siguen escuchando y posicionando como las más importantes. Hay para todos los gustos: rock pesado, otros sonidos más suaves y algunas que, con sus tonos de metal, lograron conquistar a varios de sus fans.

En el lado de esos sonidos que marcaron a toda una generación, como es el caso de My Chemical Romance, que representó a todos los jóvenes emo que nacieron en ese momento. También está Slipknot, que mostró el metal de una forma diferente, en donde sus máscaras y sonidos inspiraban terror.

También hay otras como Linkin Park que aún en la actualidad han llenado varios de los estadios más importantes de todo el mundo con su nueva vocalista, Emily. The Killers, que han sacado canciones que revolucionaron los 2000, System of a Down con unos sonidos un poco más fuertes, en donde revolucionan un poco más esta industria musical.

En los 2000, la música se convirtió en el gran aliado para muchas personas, en donde bandas como Incubus, Limp Bizkit, The Strokes, Queens of the Stone Age, quienes acompañaron a todos sus seguidores con algo completamente nuevo que revolucionó el género.

Además, también está Foo Fighters, quienes tuvieron una gran pérdida hace unos años, con la muerte de Taylor Hawkins en marzo del 2025, tan solo unas horas antes de que se fueran a presentar en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Pese a eso, ahora se han vuelto a unir, con un nuevo artista al mando de las baquetas, lanzando en la última semana su nueva canción del próximo álbum.

Vote por cualquiera de estas bandas en el Mundial del Rock para conocer cuáles son las cuatro que se destacan en el grupo D.